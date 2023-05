सफेद बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल करें करी पत्ता, इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल

Curry Leaves for Grey Hair : सफेद बालों को काला करने के लिए करी पत्ते को अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे आपके बाल नैचुरली काले होंगे। आइए जानते हैं कैसे करें इसे बालों पर एप्लाई?

Curry Leaves for Grey Hair : करी पत्ता खाने का स्वाद बढ़ाने का कार्य करती है। इस बात से आप काफी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। मुख्य रूप से करी पत्ता आपकी स्किन और बालों के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आप कम उम्र में ही सफेद बालों की परेशानी से जूझ रहे हैं तो करी पत्ता आपके बालों के लिए बेस्ट हो सकता है। इसकी मदद से आपके बाल काफी जल्द काले हो सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं है, बस फ्रेश करी पत्ते की जरूरत होती है। आइए जानते हैं सफेद बालों को काला ((How to Apply Curry Leaves on Hair ) करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें करी पत्ता?

सफेद बालों को काला करने के लिए कैसे लगाएं करी पत्ता? - How to Use Curry Leaves for Hair blackening

करी पत्ते में कई तरह के पोषक तत्व जैसे- बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपके बालों को गहराई से पोषण प्रदान कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं। इसके अलावा यह स्कैल्प में संक्रमण के खतरों को भी कम करने में प्रभावी हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करें बालों में करी पत्ता?

नारियल तेल के साथ लगाएं करी पत्ता

सफेद बालों को काला करने के लिए या फिर सफेद बालों से बचाव करने के लिए आप नारियल तेल के साथ करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 से 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल लें। इसमें 10 से 12 करी पत्ते डालें। अब इस तेल को अच्छी तरह से गर्म करें। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो इसे कुछ तेल के लिए ठंडा कर लें। इसके बाद बालों को धोने से पहले इसे अपने बालों पर लगाएं। इससे आपके बाल काले हो सकते हैं। साथ ही बालों की अन्य परेशानियां दूर हो सकती हैं।

दही के साथ लगाएं करी पत्ता

सफेद बालों की परेशानी को दूर करने के लिए करी पत्ता काफी प्रभावी है। इसका इस्तेमाल आप दही के साथ भी अपने बालों पर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करी पत्ते को अच्छी तरह से पीस लें। अब इसमें 1 से 2 चम्मच दही मिक्स करें। इसके बाद इसे अपने बालों पर लगाएं और करीब 20 मिनट बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे न सिर्फ सफेद बालों की परेशानी दूर होगी, बल्कि इससे डैंड्रफ की समस्याएं भी कंट्रोल में रहेंगी।

कपूर के तेल के साथ लगाएं करी पत्ता

सफेद बालों की परेशानी को दूर करने के लिए कपूर के तेल के साथ भी आप करी पत्ते लगा सकते हैँ। इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच करी पत्ता पाउडर लें। अब इसमें 1 से 2 चम्मच कपूर ऑयल मिक्स करें। इसके बाद इसे अपने बालों पर लगाएं। सप्ताह में 2 बार इस तेल को अपने बालों पर लगाएं से आपको जल्द ही फर्क नजर आएगा। साथ ही इस तेल की मदद से आपके बालों में संक्रमण का खतरा भी कम हो सकता है।

सफेद बालों को काला करने के लिए आप इन तरीकों से अपने बालों में करी पत्ता लगा सकते हैं। इससे आपको काफी जल्द फर्क नजर आएगा। हालांकि, ध्यान रखें कि इससे सिर्फ कम उम्र में सफेद बालों की परेशानी को कम किया जा सकता है, लेकिन सफेद बाल पूरी तरह से काले हो जाएं इस बात की गारंटी नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपके बाल बिना वजह सफेद हो रहे हैं तो इस स्थिति में एक्सपर्ट की सलहा जरूर लें।

