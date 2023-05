किचन के इस ब्राउन रंग के मसाले से स्किन में लाएं जान, चेहरे से दाग-धब्बे दूर करने के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

Cinnamon Facepack for Skin : स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पिंपल्स और फाइन-लाइंस की परेशानी दूर की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे करें इसका इस्तेमाल

Cinnamon Facepack for Skin : स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम कई तरह के केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं। इन प्रोडक्ट्स से भले ही आपके चेहरे की चमक कुछ दिनों के लिए बढ़ जाए, लेकिन इससे आपकी स्किन को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में स्किन में जान लाने के लिए आप नैचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन नैचुरल उपायों में किचन के कोने में रखी दालचीनी आपके बेहद काम आ सकती है। दालचीनी में कई ऐसे गुण होते हैं, जो आपकी स्किन को बेदाग और ग्लोइंग बना सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होता है, जो स्किन से दाग-धब्बों और पिंपल्स को दूर कर सकता है। इसके अलावा इसका फेसपैक नियमित रूप से चेहरे पर लगाने से झुर्रियां और फाइन-लाइंस की परेशानियों को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं स्किन की परेशानियों को दूर करने के लिए कैसे करें दालचीनी ( How to use Cinnamon for Skin ) का इस्तेमाल?

स्किन से ऑयल हटाए दालचीनी का फेसपैक

ऑयली स्किन के लिए दालचीनी का फेसपैक प्रभावी हो सकता है। यह आपके चेहरे से अतिरिक्त तेल को हटाने में असरदार है। ऑयली स्किन के लिए फेसपैक बनाने के लिए सबसे पहले एक एक चम्मच दालचीनी का पाउडर लें। इसमें आधा केला अच्छी तरह से मैश करके डाल लें। इसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। इसके बाद चेहरे को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें। इससे आपके चेहरे को अतिरिक्त ऑयल से छुटकारा मिलेगा।

मुंहासों से छुटकारा दिलाए दालचीनी

दालचीनी काफी फायदेमंद होती है। यह स्किन के मुंहासों की परेशानी को दूर करने में दालचीनी का फेसपैक काफी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इस फेसपैक को बनाने के लिए सबसे पहले 1 से 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें। इसमें आधा चम्मच शहद डालकर इसे अच्छी तरह से मैश करें। इसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगाकर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपको काफी फर्क नजर आएगा। रोजाना इस पैक को लगाने से पिंपल्स की परेशानी कम होगी।

झुर्रिया हटाए दालचीनी फेस पैक

स्किन से झुर्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए आप दालचीनी का फेसपैक प्रयोग कर सकते हैं। झुर्रियों और फाइन-लाइंस के लिए दालचीनी फेसपैक का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडल लें। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच एसेंशियल ऑयल मिक्स करें। इसके बाद इस पैक को अपने चेहरे पर लगाकर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धोएं। इससे झुर्रियां और फाइन-लाइंस की परेशानी कम की जा सकती है।

स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दालचीनी का प्रयोग आप नियमित रूप से कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी स्किन को दालचीनी से किसी तरह की एलर्जी महसूस हो रही है तो इस स्थिति में दालचीनी फेसपैक का इस्तेमाल न करें।

