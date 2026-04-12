गर्मी में चेहरे पर चंदन पाउडर कैसे लगाएं? इससे दूर हो सकती है त्वचा की जलन-रेडनेस

Chandan Powder for Face: चंदन पाउडर स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए आप गर्मियों में भी इसे चेहरे पर लगा सकते हैं।

chandan face pack

Chandan Powder for Summer: आयुर्वेद में चंदन पाउडर को स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार, चंदन पाउडर स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसलिए आपको अपने स्किनकेयर रूटीन में चंदन पाउडर जरूर शामिल करना चाहिए। चंदन पाउडर की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मियों में भी चेहरे पर लगा सकते हैं। चंदन पाउडर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है, इससे त्वचा की जलन और इरिटेशन भी कम होती है। इसलिए आपको गर्मियों में चेहरे पर चंदन पाउडर का फेस पैक जरूर लगाना चाहिए। आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं कि गर्मियों में चेहरे पर चंदन पाउडर कैसे लगाएं (Chehre Par Chandan Powder Kaise Lagaye)?

गर्मी में चेहरे पर चंदन पाउडर लगाने के फायदे

गर्मी और धूप की वजह से चेहरे पर टैनिंग होना बेहद आम है। ऐसे में चंदन पाउडर का पेस्ट लगाना फायदेमंद होता है। चंदन पाउडर लगाने से टैनिंग और सनबर्न जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। चंदन पाउडर का पेस्ट लगाने से धीरे-धीरे टैनिंग रिमूव होने लगती है।

चंदन पाउडर का पेस्ट लगाने से त्वचा की जलन और रेडनेस दूर होती है। अगर गर्मियों में आपके चेहरे पर रेडनेस, इरिटेशन या जलन जैसी समस्याएं होती हैं तो आप चंदन पाउडर का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है।

चंदन पाउडर का फेस पैक लगाने से ऑयल स्किन से भी छुटकारा मिलता है। चंदन पाउडर त्वचा से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने और मुंहासों से छुटकारा दिलाने में असरदार होता है।

दिलाने में असरदार होता है। चंदन पाउडर लगाने से त्वचा का निखार भी कई गुना बढ़ता है। अगर आप नियमित रूप से चंदन पाउडर लगाएंगे तो इससे डल और बेजान त्वचा से छुटकारा मिलेगा।

गर्मी में चेहरे पर चंदन पाउडर कैसे लगाएं?

आप गर्मियों में चेहरे पर चंदन पाउडर कई तरीकों से लगा सकते हैं।

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चंदन पाउडर को पानी में मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है। नॉर्मल स्किन के लिए यह फेस पैक लाभकारी हो सकता है।

आप चंदन पाउडर में गुलाब जल मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। गुलाब जल त्वचा का निखार बढ़ाता है। गुलाब जल त्वचा का पीएच लेवल बैलेंस में रखता है।

चंदन पाउडर और एलोवेरा जेल का मिश्रण स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। एलोवेरा जेल त्वचा को नमी प्रदान करता है और दाग-धब्बे भी मिटाता है।

चंदन पाउडर में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाता है। कच्चा दूध त्वचा की गहराई से साफ करता है और मुंहासों से छुटकारा दिलाता है।

चेहरे पर चंदन पाउडर और नारियल तेल को मिलाकर भी चेहरे पर लगाया जा सकता है। नारियल तेल त्वचा को मॉइश्चराइज करता है और दाग-धब्बों को कम करने में असरदार होता है।

Highlights:

चेहरे पर चंदन पाउडर लगाने से कई समस्याएं दूर होती हैं।

चंदन पाउडर लगाने से त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाता है।

चंदन पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाना फायदेमंद होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।