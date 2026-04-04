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बेसन में गुलाब जल मिलाकर लगाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं? जान लें लगाने का सही तरीका

बेसन और गुलाब जल का फेस पैक एक बेहद आसान, किफायती और असरदार घरेलू उपाय है, जो त्वचा को साफ, निखरा और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं बेसन और गुलाब जल फेस पैक लगाने के तरीके के बारे में।

बेसन में गुलाब जल मिलाकर लगाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं? जान लें लगाने का सही तरीका
बेसन और गुलाब जल का फेस पैक चेहरे को ठंडक देता है।

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 4, 2026 11:32 AM IST

How to Use Besan and Rose Water Face Pack : भारत में आज भी बात चेहरे की देखभाल की आती है, तो लोग पहले घरेलू नुस्खों को तजव्वों देते हैं। इन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक है बेसन और गुलाब जल का फेस पैक। गर्मियों में होने वाले सनबर्न, पिंपल्स, एक्ने और टैनिंग की समस्या होने पर बेसन और गुलाब जल का फेस पैक लगाया जाता है। बेसन और गुलाब जल का फेस पैक (Chehre Par Besan or Gulab Jal Lagane ke Fayde) यह सस्ता, आसान और असरदार घरेलू उपाय है, जो चेहरे को साफ, निखरा और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। गर्मियों में मेरी मॉम, मौसी भी बेसन और गुलाब जल के फेस पैक का इस्तेमाल कई बार करती हैं। लेकिन चेहरे के निखार के लिए बेसन और गुलाब जल लगाना तब फायदेमंद होता है, जब इसे सही तरीके से लगाया जाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चेहरे पर बेसन और गुलाब जल लगाने के सही तरीके के बारे में।

चेहरे के लिए बेसन और गुलाब जल के फायदे

नेशनल मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है किबेसन (Gram Flour) में नेचुरल क्लीनिंग और एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं, जबकि गुलाब जल (Rose Water) त्वचा को ठंडक, नमी देता है। गर्मियों में बेसन और गुलाब जल का फेस पैक लगाने से चेहरे के पोर्स अच्छे से साफ होते हैं। गुलाब जल के पोषण तत्व स्किन को हाइड्रेट करके पिंपल्स, एक्ने और झाइयों को दूर कर करते हैं।

  1. बेसन त्वचा से गंदगी, अतिरिक्त तेल और डेड स्किन को हटाता है। इससे पोर्स साफ होते हैं और त्वचा साफ-सुथरी दिखती है।
  2. बेसन और गुलाब जल के पोषक तत्व स्किन को टोन करता है। वहीं, बेसन चेहरे की टैनिंग को हटाकर स्किन को ब्राइट दिखता है। नियमित रूप से चेहरे पर बेसन और गुलाब जल का इस्तेमाल करने से चेहरा फ्रेश और चमकदार नजर आता है।
  3. गर्मियों में जिन लोगों को ऑयली स्किन की परेशानी होती है, उनके लिए बेसन और गुलाब जल का फेस पैक बहुत फायदेमंद है। बेसन त्वचा से अतिरिक्त तेल को सोंखता है और गुलाब जल स्किन को बैलेंस करने में मदद करता है।
  4. विभिन्न प्रकार की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि गुलाब जल में कूलिंग और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं, जो खासकर गर्मियों में बहुत फायदेमंद होते हैं।

besan dahi gulab jal यह चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है।

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बेसन और गुलाब जल लगाने का सही तरीका

  1. बेसन और गुलाब जल को चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले त्वचा को फेस वॉश से चेहरा धो लें।
  2. इसके बाद एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन और 2-3 चम्मच गुलाब जलको अच्छे से मिक्स कर लें।
  3. अब उंगलियों की मदद से बेसन और गुलाब जल के फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगाएं।
  4. इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें। पूरी तरह सूखने का इंतजार करें।
  5. जब फेस पैकै पूरी तरह से सूख जाए, तो गुनगुने पानी से चेहरा स्क्रब की तरह धोएं।
  6. सबसे आखिरी में चेहरे पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और हेल्दी चेहरा पाएं।

Highlights

  • गर्मियों में बेसन और गुलाब जल का फेस पैक फायदेमंद होता है।
  • बेसन और गुलाब जल स्किन को डीप क्लीन करते हैं।
  • बेसन चेहरे की टैनिंग को हटाकर पिंपल्स व एक्ने को दूर करता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More