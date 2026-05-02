फेंकने के बजाय बालों पर लगाएं केले का छिलका, Hair Growth में मिलेगी मदद

बालों की ग्रोथ के लिए केले का छिलका काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे तैयार पैक लगाने से कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं लगाने का क्या तरीका है?

Written By: Kishori Mishra | Published : May 2, 2026 1:24 PM IST

Image credits by: Banana peel for Hair Growth

Banana Peel for Hair Growth : केला खाकर अक्सर हम इसके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन यही कचरा आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बालों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? तो आपको बता दें कि केले के छिलकों में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जिसकी मदद से बालों की ग्रोथ को बेहतर किया जा सकता है। इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 और विटामिन C जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो स्कैल्प को पोषण देकर बालों की मजबूती और ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। इस लेख में हम आपको बालों को घना, मजबूत बनाने के लिए केले के छिलकों का किस तरह इस्तेमाल करें, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं-

बालों के लिए कैसे फायदेमंद है केले का छिलका?

Researchgate.netकी एक स्टडी के मुताबिक, केले के छिलकों के इस्तेमाल बाल झड़ने की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दरअसल, केले के छिलकों का एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड और विटामिन से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल आप अपने बालों पर सीरम की तरह कर सकते हैं, जो उलझे बालों की परेशानी भी कम कर सकता है। अगर आप नियमित रूप से कुछ सप्ताह तक इसका प्रयोग करते हैं, तो इससे काफी हद तक बाल झड़ने की परेशानी कम हो सकती है।

पोटैशियम बालों की जड़ों को करता है मजबूत

अगर आप अपने बालों में केले के छिलकों का पानी या फिर हेयर मास्क लगाते हैं, तो इससे बालों की जड़ों को मजबूती मिल सकती है। यह आपके बालों की स्कैल्प की नमी को बनाए रखने में प्रभावी साबित हो सकता है। इससे आपके बाल काफी कम टूटते हैं।

मैग्नीशियम से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होगाा बेहतर

बालों की ग्रोथ के लिए मैग्नीशियम काफी अच्छा सोर्स माना जाता है। इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, जिससे स्कैल्प को भरपूर रूप से पोषण मिलता है। इससे आपके बालों को भरपूर रूप से पोषण मिल सकता है।

विटामिन B6 और C से बालों की बनावट को मिलेगी मजबूती

केले के छिलकों में मौजूद विटामिन बी12 और विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जो बालों की मजबूत बनावट के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे बालों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।

बलों की ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करें केले का छिलका?

आवश्यक सामग्री

1 पका हुआ केले का छिलका

1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल

1 बड़ा चम्मच शहद

विधि

सबसे पहले केले का छिलका लेकर इसे पीस लें। अब इसमें नारियल के तेल और शहद को मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। तैयार पैक को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं। ध्यान रखें कि इस पैक को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। इसके बाद अपने बालों को शॉवर कैप से ढक लें और मास्क को 30-45 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में बालों को नॉर्मल पानी से धो लें।

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Dislaimer : ध्यान रखें कि यह बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन पूरी तरह से इस पैक पर निर्भर रहना सही नहीं होता है। इसके साथ-साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है।

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