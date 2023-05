चिपचिपे बालों से परेशान? बालों के लिए किसी महंगे हेयर प्रोडक्ट से कम नहीं बेबी पाउडर, बस जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

Baby powder for hair: बढ़ते प्रदूषण और बालों का ठीक से ध्यान न रख पाने के कारण कई लोगों को बालों में चिपचिपापन की शिकायत होने लगी है। बेबी पाउडर के इस्तेमाल से बालों में चिपचिपापन की समस्या को दूर किया जा सकता है, जानें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

Greasy hair treatment home: बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। मार्केट में मिलने वाले अलग-अलग महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स से लेकर तरह-तरह के घरेलू नुस्खे भी। लेकिन कई बार किसी से भी काम नहीं बन जाता है। ऐसे में जरूरत होती है किसी ऐसे यूनिक नुस्खे की जिसमें किसी महंगे प्रोडक्ट से लेकर एक घरेलू नुस्खे तक दोनों के ही गुण हो। आज हम आपको बेबी पाउडर की मदद से बालों के चिपचिपेपन को दूर करने का तरीका बताने वाले हैं। अगर आप भी बालों में चिपचिपेपन से परेशान हैं औऱ बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए बेबी पाउडर अच्छा नुस्खा हो सकता है। चलिए जानते हैं बालों के लिए बेबी पाउडर के फायदे और इस्तेमाल का सही तरीका। (How to get rid of oily hair)

ड्राई शैंपू की जगह बेबी पाउडर (Baby powder as dry shampoo)

खासतौर पर जिन महिलाओं के बाल ऑयली या चिपचिपे होते हैं, वे वेट शैंपू की बजाय ड्राई शैंपू यूज करना पसंद करती हैं। ड्राई शैंपू ऑयली और ग्रिजी बालों के लिए तो अच्छा है लेकिन आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बेबी टैल्कम पाउडर भी बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है और यह काफी हद तक ड्राई शैंपू वाला काम कर देता है।

सिल्की बालों के लिए यूज करें बेबी पाउडर (Baby powder for silky hair)

अगर आप चिपचिपे बालों से परेशान हैं और जल्द से जल्द इन से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे बेबी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली हेयर प्रॉब्लम ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती हैं, जिनके लिए यह एक कमाल का तरीका हो सकता है। चलिए जानते हैं बालों के लिए बेबी पाउडर को कैसे इस्तेमाल करें।

कैसे करें इस्तेमाल (How to use baby powder for hair)

बेबी पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, जिसका तरीका निम्न बताया गया है -

थोड़ा बेबी पाउडर किसी कटोरी या अन्य बर्तन में निकाल लें

अब उंगलियों की मदद से उसे बालों की जड़ों में लगाएं

बालों की जड़ों में लगाकर इसकी अच्छे से मालिश करते रहें

इसे अपने बालों में कम से कम 20 मिनट तक रखें

20 मिनट तक ठंडी जगह पर रहें तब तक यह बालों से चिकनेपन को सोख लेगा

इसके बाद गुनगुने पानी और शैंपू के साथ बालों को अच्छे से धो लें।

आप हफ्ते में एक या दो बार यह तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, बहुत से लोगों के एक बार ही यह नुस्खा अपनाने के बाद महीनों तक बालों में चिपचिपेपन की समस्या नहीं होती है।

डॉक्टर की सलाह है जरूरी

यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों के बेबी पाउडर से फायदा नहीं मिल पाता है और उल्टा उन्हें सिर में खुजली या डैंड्रफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि बेबी पाउडर में मौजूद किसी तत्वसे आपको एलर्जी हो गई है। अगर आपको बेबी पाउडर को लगाने के बाद किसी भी प्रकार की तकलीफ महसूस होती है, तो उसे तुरंत सिर को अच्छे से धो लें। अच्छे से धोने के एक या दो घंटे के बाद भी अगर समस्या लगातार बनी रहती है, तो आपको किसी स्किन डॉक्टर (डर्मेटोलॉजिस्ट) को दिखा लेना चाहिए।

