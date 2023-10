चेहरे पर जिद्दी झाइयों की वजह से खूबसूरती हो सकती है खराब, इन नुस्खों से स्किन पर लाएं चमक

How do you reduce pigmentation : स्किन पर जिद्दी झाइयों को हटाने के लिए आप कई तरह के नुस्खों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ असरदार नुस्खों के बारे में-

How do you reduce pigmentation : हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन बेदाग हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष। लेकिन हर किसी की स्किन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। कई लोग अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए तरह-तरह से नुस्खे और ट्रीटमेंट अपनाते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा झाईयां होने लगती हैं। झाइ एक ऐसी स्किन से जुड़ी परेशानी होती है, जो काफी ज्यादा जिद्दी होती है। इसे हटाने में कई साल लग जाते हैं। अगर आप भी अपने चेहरे की जिद्दी झाइयों से परेशान हैं, तो इसके लिए कुछ घरेलू उपायों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं चेहरे की जिद्दी झाइयों को हटाने के लिए क्या करें?

घर में कैसे हटाएं चेहरे की जिद्दी झाइयां?

नींबू और तुलसी पत्ते का करें इस्तेमाल

स्किन से झाइयों की परेशानीको दूर करने के लिए नींबू और तुलसी की पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तुलसी की पत्तों को अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद इसमें नींबू का रस मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में नॉर्मल पानी से अपना चेहरा साफ कर लें।

मुल्तानी मिट्टी और कपूर का फेसपैक

चेहरे की झाइयों को हटाने के लिए मुल्तानी मिट्टी और कपूर के मिश्रण का प्रयोग किया जा सकता है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 कपूर का टुकड़ा डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और फिर इसे सूखने दें। बाद में नॉर्मल पानी से चेहरा क्लीन कर लें। सप्ताह में 2 बार इस नुस्खे के प्रयोग से झाइयां कम हो सकती हैं।

नींबू और मलाई का करें इस्तेमाल

जिद्दी झाइयों को हटाने के लिए मलाई और नींबू के मिश्रण का प्रयोग करें। इसे पूरे सप्ताह रोजाना लगाने से काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके लिए नींबू का रल लें। इसमें मलाई को मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में नॉर्मल पानी से स्किन को क्लीन करें।

सेब और पपीता का फेसपैक

सेब और पपीते के गुदे से तैयार फेसपैक को चेहरे पर लगाने से झाइयों की परेशानी कम हो सकती है। इन दोनों मिश्रण से कुछ ही दिनों में झाइयां कम हो जाएंगी। इसके लिए 1 सेब के टुकड़े को पीस लें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच करीब पपीते को मैश करके डालें। अब इस मिश्रण को चेहरे पर एप्लाई करें। बाद में नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को धो लें।

चेहरे की जिद्दी झाइयों को दूर करने के लिए आप इन असरदार नुस्खों का सहारा ले सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी स्किन की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो एक बार अपने स्किन केयर एक्सर्ट की सपाह लें।

