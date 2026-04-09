गर्मियों में स्किन का ध्यान रखना क्यों ज्यादा जरूरी है? एक्सपर्ट से जानें

Summer Skin Care Kaise Kare: आज हम आपको फेमस स्किन व हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन द्वारा बताए समर स्किन केयर करने के फायदों के बारे में बताने वाले हैं। यह स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करेंगे।

समर स्किन केयर

Garmiyo Mai Skin Care Kaise Kare: तापमान बढ़ गया है और वातावरण में गर्मी भी महसूस होने लगी है। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी त्वचा को गर्मी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। बढ़ा हुआ तापमान, तेज UV किरणें, नमी और गर्म हवाएं हमारी त्वचा के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता हैं। यही कारण है कि ऐसी स्थिति में, गर्मियों में त्वचा की देखभाल अब सिर्फ एक रूटीन नहीं रह जाती, बल्कि यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बन जाती है।

स्किन केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन बताती हैं कि 'दरअसल, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और क्योंकि हम ज्यादा समय बाहर बिताते हैं, इसलिए धूप के संपर्क में आना भी बढ़ जाता है। धूप के संपर्क में आने से UV किरणों के कारण त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। UVA और UVB किरणें न केवल तत्काल नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि सनबर्न, बल्कि लंबे समय तक नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, जिसमें समय से पहले बुढ़ापा (फोटोएजिंग), हाइपरपिग्मेंटेशन और त्वचा के कैंसर का बढ़ा हुआ खतरा शामिल है।' आइए हम एक्सपर्ट से स्किन केयर करने का तरीका बताते हैं।

गर्मियों में त्वचा का ध्यान रखना क्यों जरूरी है?

स्किन केयर

बेशक, पूरे साल त्वचा को धूप से बचाना जरूरी है। लेकिन गर्मियों में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि आपको ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए जो आपकी त्वचा को ठंडा और तरोताजा रखें।

नमी त्वचा को प्रभावित करती है

तेज धूप और हवा में मौजूद नमी के कारण हमारी त्वचा बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ये दोनों कारक हमारी त्वचा में तेल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जब तेल का उत्पादन ज्यादा होता है, तो चेहरे पर मुंहासे निकलने की संभावनाभी बढ़ जाती है। पसीना और तेल मिलकर गंदगी के साथ रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं। गर्मियों में त्वचा की देखभाल का ऐसा रूटीन, जो बढ़े हुए तैलीय पन और पसीने को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया हो, पूरे मौसम में त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है।

धूप त्वचा के बैरियर फंक्शन को प्रभावित करती है

गर्मियों में अपनी त्वचा के बैरियर की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी त्वचा का बैरियर फंक्शन इसे प्रदूषकों और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट, त्वचा को फिर से भरने वाले तत्वों और पर्याप्त हाइड्रेशन के साथ त्वचा के बैरियर को सहारा देने से इन बाहरी कारकों से बचाव किया जा सकता है और सूजन, संवेदनशीलता और नुकसान को रोका जा सकता है।

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मृत त्वचा कोशिकाएं पोर्स को बंद कर देती हैं

बंद पोर्स

त्वचा की सतह पर मृत त्वचा कोशिकाओं का जमा होना पोर्स के बंद होने का एक मुख्य कारण है, जिससे त्वचा संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मुंहासे, बेजान त्वचा और त्वचा की बनावट का असमान होना। नियमित रूप से एक्सफोलिएशन करने से इन मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद मिलती है, जिससे पोर्स बंद होने से बचते हैं और मुंहासे तथा ब्लैकहेड्स होने की संभावना कम हो जाती है।

टमाटर से कर सकते हैं एक्सफोलिएशन

गर्मियों के दौरान, टमाटर से एक्सफोलिएशन करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि टमाटर का रस त्वचा के तैलीय पन को कम करने और उसे ठंडक पहुँचाने में भी मदद करता है। गर्मियों का मौसम हमारी त्वचा के लिए कुछ खास चुनौतियां लेकर आता है, जिनमें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) सबसे बड़ी चिंता है। ज्यादा तापमान, सूरज की रोशनी में ज्यादा समय बिताना और एयर कंडीशनिंग- इन सब चीजों के मेल से त्वचा की प्राकृतिक नमी छिन जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है।

गर्मियों में अधिक पसीना क्यों आता है?

ज्यादा तापमान और नमी के स्तर के कारण हमें ज्यादा पसीना आता है। हालांकि पसीना आना शरीर को ठंडा रखने का एक प्राकृतिक तरीका है, लेकिन इससे त्वचा की नमी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए, गर्मियों में हल्के और नमी देने वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, जो त्वचा के रोम छिद्रों को बंद न करें, बल्कि उन्हें पर्याप्त नमी दें।

हल्के व कम ऑयली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल

लाइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स

सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए ऐसे भारी और गाढ़े मॉइस्चराइजर और क्रीम की जरूरत होती है, जो शरीर को अंदर तक नमी और पोषण दें। लेकिन, गर्मियों में आपकी त्वचा को हल्के फॉर्मूले वाले प्रोडक्ट्स से नमी की जरूरत होती है। लाइट क्रीम फॉर्मूला, जो पोर्स को बंद किए बिना नमी देते हैं, गर्मियों के लिए बहुत जरूरी हैं। गर्मियों में जेल-बेस्ड मॉइस्चराइजर, हल्के सीरम और ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पोर्स को बंद न करें।

ऐसे रखें गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल

जैसा कि हमने पहले भी बताया है, गर्मियों का मौसम त्वचा के स्वास्थ्य के लिए कुछ खास चुनौतियां लेकर आता है। इन चुनौतियों के कारण त्वचा से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे- सनबर्न, डिहाइड्रेशन, सीबम (त्वचा का प्राकृतिक तेल) का ज्यादा बनना, और मुंहासे या रोसेसिया जैसी पहले से मौजूद त्वचा की समस्याओं का और भी बढ़ जाना।

इसलिए, गर्मियों के हिसाब से अपनी त्वचा की देखभाल का रूटीन बदलना सिर्फ त्वचा की सुंदरता बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी जरूरी है। डिहाइड्रेटेड त्वचा रूखी, बेजान और थकी हुई दिखती है, और उसमें जलन व संवेदनशीलता होने का खतरा भी ज्यादा होता है।

नमी के कारण बढ़ता सीबम प्रोडक्शन

ऑयली स्किन

गर्मियों में ज्यादा तापमान और नमी के कारण सीबम का उत्पादन बढ़ जाता है। गर्मी के कारण त्वचा में जलन हो सकती है, रोसेसिया जैसी समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं, और हीट रैश (गर्मी के दाने) निकल सकते हैं। गर्मियों में अपनी त्वचा की देखभाल के रूटीन में एलोवेरा, खीरा और ग्रीन टी जैसी ठंडक देने वाली चीज़ों को शामिल करने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे त्वचा की लालिमा और बेचैनी कम होती है।

आत्मविश्वास और आराम के लिए गर्मियों में त्वचा की देखभाल जरूरी है

गर्मियों के महीनों में हमारे आत्मविश्वास और आराम को बढ़ाने में त्वचा की देखभाल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। गर्मियों में त्वचा की देखभाल का एक नियमित रूटीन बनाए रखने से यह पक्का होता है कि हमारी त्वचा सबसे अच्छी दिखे, जिससे हमारा आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है। हम अपनी त्वचा की कमियों को कम करके दिखा सकते हैं, और अपनी त्वचा को दिखाने में ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं।

चेहरे से जुड़ा है आत्मविश्वास

स्किन केयर टिप्स

अपनी त्वचा के स्वास्थ्य और सुंदरता को प्राथमिकता देने से न सिर्फ हमें शारीरिक आराम मिलता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास और खुशी की एक समग्र भावना पैदा होती है। चाहे हम किसी आउटडोर इवेंट, बीच पर घूमने, या पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहे हों- यह जानकर कि हमारी त्वचा सबसे अच्छी दिख रही है और महसूस हो रही है, हम उस पल में पूरी तरह से शामिल हो पाते हैं और उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं बिना किसी झिझक के।

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Highlights

गर्मियों में स्किन केयर को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है।

गर्मियों में स्किन केयर की अनदेखी त्वचा में जलन, टैनिंग, सनबर्न और हीट रैश जैसी समस्या पैदा कर सकती है।

आप सही क्लींजर और लाइट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।