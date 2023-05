Hair loss: सर्दियों में ज्यादा झड़ने लगे बाल! हफ्ते में सिर्फ 2 बार करें ये काम तुरंत रुक जाएगा हेयरफॉल

Hair fall in winter: सर्दियों में हेयर फॉल की समस्या ज्यादा हो सकती है, जिसे रोकने के लिए कुछ खास टिप्स को फॉलो करना जरूरी है। इस लेख में जानें हफ्ते में सिर्फ दो बार किए जाने वाले ऐसे काम जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं।

how to stop hair fall in winter: सर्दियों का मौसम अपने साथ की स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। ठंड बढ़ते ही स्किन से जुड़ी समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही बाल झड़ने की प्रॉब्लम से भी निपटना पड़ता है। सर्दियों में होने वाला हेयर फॉल बहुत जिद्दी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सर्दियों में हुए हेयर फॉल को रोकने के लिए उन्हें लगातार पोषण देते रहते हैं, जबकि इन दिनों में हेयर फॉल दूसरे कारण से होता है। दरअसल, सर्दियों को ठंडी व शुष्क हवा सिर की त्वचा से नमी (Scalp moisture) को खत्म कर देती है, जिससे हेयर फॉल व डैंड्रफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसी स्थितियों से बचाव करने के लिए अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिनके बारे में हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं। अगर आपको भी सर्दियों के मौसम में ज्यादा हेयर फॉल की दिक्कत रहती है, तो हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें हफ्ते में सिर्फ 2 बार करने से ही आप हेयर फॉल से बचे रह सकते हैं।

हफ्ते में सिर्फ दो बार करें ये काम

सर्दियों में बाल झड़ने की समस्या से परेशान महिलाएं इन तरीकों को अपना सकती हैं, जिन्हें आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही करना है -

1. मालिश करें

बाल टूटने की समस्या से निपटने के लिए आप हफ्ते में दो बार मालिश कर सकती है। मसाज के लिए सबसे अच्छा तेल नारियल व आंवला का माना जाता है। अगर आपकी हेयर फॉल की समस्या ज्यादा है, तो आपको नारियल के तेल में थोड़ा बादाम का तेल (Almond oil for hair) भी मिला लेना चाहिए। हफ्ते में सिर्फ दो बार बालों में इन तेलों से मालिश करें, देखते ही देखते आपका हेयर फॉल कम होने लगेगा।

2. शैंपू

शैंपू करना भी जरूरी है लेकिन सर्दियों में आप रोज शैंपू न करें। कुछ प्रकार के शैंपू भी ऐसे होते हैं, जो सिर की त्वचा पर मौजूद नमी को कम कर देते हैं और ऊपर से सर्दियों की हवाएं नमी को खत्म कर देती हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ दो बार ही करें और अच्छी क्वालिटी वाले शैंपू का इस्तेमाल करें। सर्दियों में हमेशा कम झाग वाले शैंपू का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

3. हेयर मास्क

सिर्फ बालों की जड़ों में नमी बनाए रखने से काम नहीं चलेगा ऐसे में आपको बाल भी मॉइस्चराइज करने होंगे, जिसके लिए घर पर बने हेयर मास्क का ही उपयोग करना चाहिए। एलोवेरा, शहद और अंडे की जर्दी आदि से बने हेयर मास्क बालों की नमी बनाए रखते हैं और साथ ही पोषण भी प्रदान करते हैं।

4. कंघी

खासतौर पर महिलाएं सर्दियों में कंघी करना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंघी करने से उनके बाल ज्यादा टूटने लगते हैं। यह सच भी है ज्यादा कंघी करने से बाल और ज्यादा टूटने लगते हैं। लेकिन कंघी न करना भी बालों के टूटने का कारण बन सकता है। इसलिए एक संतुलित तरीके से कंघी करना भी जरूरी है। हालांकि, अगर आपके बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, तो हो सकता है आपको एक हफ्ते में कई बार कंघी करनी पड़े।

हेयर फॉल से बचने का तरीका

अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो बाल झड़ने की नौबत ही नहीं आएगी

बालों को खींचने वाले हेयर स्टाइल न बनाएं

बालों के लिए हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल न करें जैसे स्ट्रेटनर, ड्रायर और स्टाइलर आदि

तेज शैंपू, जेल या अन्य कोई केमिकल प्रोडक्ट न लगाएं

नरम कंघी या हेयर ब्रश का इस्तेमाल करें

