How to Remove Wrinkles in 1 Month: उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां होना आम बात है। झुर्रियां त्वचा पर पड़ने वाली महीन या गहरी रेखाएं होती हैं, जो आमतौर पर आंख, माथे, मुंह के कोने, गर्दन और गालों पर नजर आते हैं। डॉ. बी.एल. जांगिड़स्किन केयर एक्सपर्ट का कहना है कि रोजाना सही सनस्क्रीन और सही स्किन केयर रूटीन को फॉलो किया जाए, तो बढ़ती उम्र में होने वाली झुर्रियों को 30 दिन में ही कम किया जा सकता (1 Mahine Mein jhuriya kaise khatam kare) है।
डॉ. बी. एल. जांगिड़ बताते हैं सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पूरी तरह झुर्रियां खत्म करना मुश्किल है, लेकिन हल्की और शुरुआती झुर्रियां, फाइन लाइन्स और बढ़ती उम्र के शुरुआती स्टेज में ढीली त्वचा को 60 से 80 फीसदी तक ठीक किया जा सकता है। झुर्रियों को 1 महीने में कम करके की बेसिक सी शर्त है कि आपको सही तरीका जरूर अपनाना है।
1. एलोवेरा जेल का यूज
1 महीने में झुर्रियों को कम करने में एलोवेरा काफी मददगार साबित होता है। एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन E त्वचा को रिपेयर करते हैं। त्वचा पर लगातार एलोवेरा का इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां और दाग-धब्बे दोनों ही धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।
झुर्रियों के लिए एलोवेरा कैसे यूज करें?
2. नारियल तेल से चेहरे की मालिश
नारियल तेल त्वचा को गहराई से पोषण देता है।नारियल तेलमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E त्वचा की मरम्मत करने में मदद करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि रोजाना दिन में 2 बार त्वचा की नारियल तेल से मालिश करने से चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं। नारियल तेल त्वचा में कोलेजन (collagen) के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा में कसावट आती है।
झुर्रियों के लिएनारियल तेल कैसे यूज करें?
3. अंडे का सफेद भाग (Egg White Mask)
अंडे का सफेद भाग स्किन टाइटनिंग में बहुत असरदार है। एग व्हाइट का इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां धीरे-धीरे कम होने लगती है।
झुर्रियों के लिए अंडे का सफेद भाग कैसे यूज करें?
4. चेहरे की एक्सरसाइज और योग
फेस योगा और एक्सरसाइज से चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। डॉक्टर बताते हैं फेस योगा करने से चेहरे की मांसपेशियां टोन होती हैं जिससे झुर्रियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
झुर्रियां कम करने के लिए कौन सा योग करें?
1 महीने को कम करने के लिए झुर्रियों को कम करने के लिए रोजाना सुबह ये स्किन केयर रूटीन को जरूर अपनाएं।
1 महीने को कम करने के लिए झुर्रियों को कम करने के लिए रात को ये स्किन केयर रूटीन अपनाएं।
चेहरेकीझुर्रियांउम्रकासंकेतजरूरहैं, लेकिनसहीदेखभालसेइन्हेंकाफीहदतककमकियाजासकताहै। अगरआप 1 महीनेतकसहीस्किनकेयररूटीन, घरेलूउपाय, हेल्दीडाइटऔरअच्छीआदतेंअपनाते हैं, तोआपकोअपनेचेहरेकीत्वचामेंस्पष्टबदलावनजरआएगा।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
