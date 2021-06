How to Remove Neck Tan in Hindi: गर्मी के मौसम में त्वचा के साथ ही गर्दन भी धूप की हानिकारक किरणों से टैन (Tips to Remove Neck Tan) हो जाती है। अक्सर लोग चेहरे की देखभाल तो कर लेते हैं, लेकिन गर्दन के हिस्से को भूल जाते हैं। गर्दन की साफ-सफाई और देखभाल ना करने से यह अधिक काला हो जाता है, जो देखने में भद्दा लगता है। टैनिंग की समस्या गर्मी के मौसम में बेहद ही कॉमन समस्या है। इससे लगभग हर वे लोग प्रभावित होते हैं, जो लगातार भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में घरों से बाहर अपने काम के लिए जाते हैं। सूरज की हानिकारक किरणों के संपर्क में आने से शरीर के खुले हुए भाग डार्क पड़ने लगते हैं, इसलिए तेज धूप में घर से बाहर जाते समय फुल बाजू के कपड़े पहनें। यदि आपकी गर्दन भी डार्क (Neck Tan) हो गई है, तो इस टैनिंग की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। बस इन घरेलू उपचारों को प्रतिदिन इस्तेमाल करें। Also Read - Skin Detox : इन 4 आयुर्वेदिक तरीकों से करें त्वचा को डिटॉक्स

गर्दन से टैनिंग कम करने के लिए घरेलू उपाय

लगाएं नींबू और शहद एक साथ

नींबू और शहद का मिश्रण सन टैनिंग की समस्या को दूर करते हैं। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, जो त्वचा के लिए बेहद लाभदायक है। नींबू का रस स्किन टैन की समस्या (How to Remove Neck Tan in Hindi) को चुटकियों में दूर कर देता है। विटामिन सी त्वचा की रंगत को हल्का करने का काम करता है। शहद त्वचा को मॉइश्चराइज करता है। नींबू का रस एक कटीरो में निकाल लें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिला दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गर्दन की मालिश करें। इस मिश्रण को सूख जाने दें। फिर 10 मिनट के लिए गर्दन की मालिश करें। आधा घंटा इसे लगा रहने दें, फिर पानी से साफ कर लें। कुछ दिनों तक इस मिश्रण को गर्दन के साथ ही चेहरे पर हुए टैनिंग पर भी लगाएं, चेहरा और गर्दन से टैनिंग की समस्या दूर हो जाएगी।

कच्चे दूध में मिलाएं चंदन पाउडर

कच्चा दूध भी टैनिंग की समस्या को कम करने के लिए लाभदायक माना गया है। त्वचा के कालेपन को दूर करने के लिए कच्चा दूध इस्तेमाल करें। कच्चे दूध में एक चम्मच चंदन पाउडर मिलाएं। इसे गर्दन और चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर मसाज करें, ताकि जमी हुई मैल और कालापन निकल जाए। अब पानी से गर्दन और चेहरे को साफ कर लें।

नेक टैनिंग पर दही-नींबू का रस लगाने से होगा लाभ

दही भी स्किन को हेल्दी रखती है। एक कटोरी दही में नींबू का रस डालें। इसे मिक्स करके गर्दन पर लगाएं। 10 मिनट के लिए सूखने दें। इसके बाद पानी से गर्दन को साफ कर लें। नींबू में मौजूद ब्लीचिंग त्वचा को साफ करता है। दही स्किन को हेल्दी, मुलायम और बेदाग बनाती है। साथ ही स्किन हाइड्रेट भी रहती है।

