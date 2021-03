Tips to Remove Holi Colour in Hindi: रंगों की होली का इंतजार हुआ खत्म। 29 मार्च को आप सभी होली (Holi 2021) का त्योहार धूम-धाम से मनाने की तैयारी कर चुके होंगे। तरह-तरह के होली कलर्स, पिचकारी, गुजिया और ढेरों पकवान बनाने की लिस्ट भी बन चुकी होगी। होली का पर्व रंगों के बिना अधूरा है। बिना रंग के होली का मजा नहीं। हालांकि, आप केमिकल युक्त होली कलर्स के नुकसानों को जानते हुए भी उनका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। कई बार ये रंग त्वचा में इस तरह से गहरे लग जाते हैं कि साबुन-पानी से साफ करने के बाद भी नहीं उतरते हैं। बिल्कुल जिद्दी दाग की तरह होली कलर्स स्किन पर चिपक जाते हैं। बार-बार रंगों को हटाने के लिए त्वचा को रगड़ना, साबुन लगाना भी सही नहीं है। इससे स्किन की ऊपरी (Skin care during Holi) पर छिल जाती है, त्वचा के नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं, साथ ही रंगों से खुजली, एलर्जी, रैशेज, दानें भी हो सकते हैं। बेहतर है कि आप होली कलर्स को उतारने के लिए साबुन की बजाय कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। होली के रंगों को प्राकृतिक तरीकों से उतारने के उपाय (How to remove Holi colour from face)…. Also Read - Holi Amid Pandemic: गुरुग्राम के लोग इस बार दोस्तों संग नहीं खेल सकेंगे होली, कोरोना के चलते शहर में सार्वजनिक स्थानों पर जश्न मनाने पर प्रतिबंध

1. दही, बेसन, हल्दी का लगाएं मास्क

होली पर यदि आप केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उन्हें त्वचा से उतारने (How to remove Holi colour from face in hindi) के लिए साबुन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करें। उसके बाद आप घर का बना फेस मास्क लगाएं। दही, हल्दी, बेसन को मिलाकर इस पेस्ट से त्वचा पर मालिश करें। धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। 20 मिनट के लिए इस पेस्ट को त्वचा पर लगा रहने दें। फिर चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लें। साबुन को यदि आप अधिक बार लगाएंगे, तो त्वचा ड्राई होगी, लेकिन बेसन-हल्दी, दही से बना ये फेस मास्क बिना स्किन को कोई नुकसान पहुंचाए होली के रंगों को हटाने में मदद करता है। इसे आप दो-तीन बार चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं।

2. एलोवेरा जेल से हटाएं होली के रंग

एलोवेरा का पौधा आपके घर में है, तो होली कलर्स को चेहरे पर से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल (Tips to Remove Holi Colour in Hindi) जरूर करें। एलोवेरा एक नेचुरल तरीका है होली के हानिकारक रंगों को साफ करने का। इसका कोई साइड एफेक्ट भी चेहरे पर नहीं होगा। ऐलोवेरा जेल को पूरी त्वचा पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे त्वचा से रंग उतरने के साथ ही रंगों से होने वाले नुकसान से भी त्वचा का बचाव होगा।

3. नींबू का रस होली कलर को हटाने में है फायदेमंद

नींबू के रस का इस्तेमाल हमेशा से ही त्वचा की टैनिंग, दाग-धब्बों को हटाने के लिए किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, यह होली के रंगों से होने वाले नुकसान से त्वचा को सुरक्षित रखता है। नींबू का एक टुकड़ा लेकर अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से रगड़ें। नींबू का रस नुकसानदायक हार्श केमिकल के नुकसान को कम करता है। इससे त्वचा साफ होती है। मुंहासों की समस्या भी कम होती है।

4. गुलाब जल-मुलतानी मिट्टी का पेस्ट लगाकर हटाएं होली कलर्स

मुलतानी मिट्टी चेहरे को साफ करने के साथ ही कोमल और शीतल बनाती है। वहीं, गुलाब जल चेहरे को कूल करता है। एक चम्मच गुलाब जल, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर अप्लाई (Tips to Remove Holi Colour from skin in Hindi) करें। 20 मीनट सूखने दें और फिर पानी से चेहरे को साफ कर लें। रंगों में मौजूद नुकसानदायक केमिकल्स से स्किन में होने वाली जलन, रेड रैशेज, खुजली आदि की समस्या दूर होगी। होली के रंग चेहरे में मौजूद पोर्स से निकल जाएंगे, मुंहासों से भी छुटकारा मिलेगा।

