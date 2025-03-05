क्या आलू का रस दाग-धब्बे मिटा सकता है? 4 तरीकों से बढ़ सकता है त्वचा का निखार

चेहरे पर दाग-धब्बे होना एक आम समस्या है, जिन्हें आप आलू के रस से भी साफ कर सकते हैं। आलू का रस त्वचा का निखार बढ़ाने में भी मदद करता है।

potato for dark spots

How to Use Potato Juice to Reduce Dark Spots : आलू को स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह त्वचा से जुड़ी तमाम समस्याओं को मिटाने में असरदार होता है। आलू दाग-धब्बों को मिटाता है और त्वचा का निखार बढ़ाने में मदद करता है। आलू के रस में विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो दाग-धब्बों को दूर करने में मदद करते हैं। आलू के रस में एजेलिक एसिड भी होता है, जो चेहरे की डार्कनेस को कम करके रंगत में सुधार करता है। अगर आपके चेहरे पर हाइपरपिग्मेंटेशन है, तो भी आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टैनिंग, दाग-धब्बों और डार्क सर्कल्स को दूर करने में मदद करता है। अगर आपके चेहरे पर भी दाग-धब्बे हैं, तो आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, जानते हैं आलू के रस से चेहरे के दाग-धब्बे कैसे कम करें (Daag Dhabbe Mitane ke Liye Aloo ka Ras Kaise Lagaye)?

क्या आलू का रस लगाने से दाग-धब्बे कम होते हैं?

आलू के रस में ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो दाग-धब्बों को मिटाते हैं और त्वचा का निखार बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए दाग-धब्बे रिमूव करने के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिनों तक सिर्फ चेहरे पर आलू का रस लगाकर भी चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकते हैं।

जीविशा क्लिनिक गुजरांवाला टाउन और यमुना विहार की फाउंडर और चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आकृति गुप्ता बताती हैं कि आलू में मौजूद ब्लीचिंग और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकते हैं। लेकिन, इसे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार सेंसिटिव स्किन पर आलू का रस लगाने से चेहरे पर जलन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, ड्राई स्किन पर आलू के रस का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। चेहरे पर किसी भी घरेलू उपाय का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट और डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है।

दाग-धब्बे मिटाने के लिए आलू का रस कैसे लगाएं?

चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए आप 4 तरीकों से आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

1. सिर्फ आलू का रस लगाएं

अगर आप चेहरे के दाग-धब्बों से परेशान हैं, तो इन्हें मिटाने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें। फिर आलू के रस को चेहरे पर लगाएं या स्प्रे करें। सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से चेहरे की मालिश करें। 20-25 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। दाग-धब्बे मिटाने के लिए आप कुछ दिनों तक आलू के रस का इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं।

2. आलू और टमाटर का रस

दाग-धब्बे चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं। इन्हें मिटाने के लिए आप आलू और टमाटर के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच आलू का रस लें। इसमें आधा चम्मच टमाटर का रस मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और आधे घंटे बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। टमाटर भी दाग-धब्बों को हल्का करने में असरदार होता है।

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3. आलू का रस और एलोवेरा जेल

अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप दाग-धब्बों से परेशान हैं, तो आलू के रस में एलोवेरा जेल मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 चम्मच आलू के रस में 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इसे दाग-धब्बों पर लगाएं और आधे घंटे बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज रखता है। एलोवेरा त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाने में भी असरदार होता है।

4. आलू का रस और ग्लिसरीन

आप चाहें तो आलू के रस में ग्लिसरीन मिलाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लिसरीन भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप 2 चम्मच आलू का रस लें। इसमें 4-5 बूंद ग्लिसरीन मिलाएं। फिर इसे चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप आलू के रस और ग्लिसरीन को मिक्स करके सप्ताह में 4-5 बार लगा सकते हैं।

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Highlights:

चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए आलू का रस का यूज किया जा सकता है।

आलू के रस में ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो दाग-धब्बों को मिटाते हैं।

अगर ड्राई स्किन है तो आलू के रस का ज्यादा यूज करने से बचें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।