बारिश के मौसम में ऐसे रखें बालों का ख्याल, नहीं होगी हेयर फॉल की परेशानी

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 26, 2026 10:25 AM IST
Medically Verified By: Dr. Vinay Singh
बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन यह मौसम बालों के लिए कई परेशानियां भी लेकर आता है। मानसून शुरू होते ही बहुत से लोग बाल झड़ने, चिपचिपे स्कैल्प, डैंड्रफ और बालों के बेजान होने की शिकायत करने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि बारिश का पानी सीधे तौर पर बाल झड़ने की वजह है। क्या मानसून में वाकई तेजी से बाल झड़ने लगते हैं, अगर हां तो स्थिति में क्या करना चाहिए? आज इस आर्टिकल में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली के सीनियर डर्मोटॉलिजिस्ट डॉ. विनय गुप्ता।
डॉ. विनय गुप्ता कहते हैं कि यह कहना गलत होगा सिर्फ मानसून या बारिश ही बालों के झड़ने का कारण है। दरअसल, इस मौसम में बढ़ी हुई नमी, पसीना, स्कैल्प पर गंदगी का जमना और सही देखभाल की कमी बालों की समस्याओं को बढ़ा जाती है। अगर मानसून के दौरान बालों की सही तरीके से देखभाल की जाए, तो हेयर फॉल को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
File photo
डॉ. विनय सलाह देते हैं कि बारिश के मौसम में जिन लोगों के बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं उन्हें कुछ खास उपायों को अपनाना चाहिए। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में-
डॉक्टर कहते हैं कि मानसून में हेयर फॉल बढ़ना एक आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल से इसे काफी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्कैल्प को साफ रखना, संतुलित आहार लेना, गीले बालों की सही देखभाल करना और जरूरत से ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना बालों को हेल्दी बना सकता है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे चिकित्सकीय सलाह का विकल्प न मानें। यदि बाल झड़ने की समस्या लंबे समय तक बनी रहे या तेजी से बढ़े, तो त्वचा या हेयर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।