घर पर फ्री में कर सकते हैं वैक्स, चीनी-शहद के इस्तेमाल से मिनटों में पाएं सॉफ्ट और साफ स्किन

How to wax at home with honey : घर पर चीनी और शहद की मदद से वैक्स करना काफी आसान है। आइए जानते हैं तरीका-

How to wax at home with honey : स्किन से अनचाहे बालों को हटाना काफी ज्यादा संतोषजनक होता है, लेकिन यह दर्दनाक भी होता है। कई महिलाएं वैक्स में होने वाले दर्द की वजह से वे अनचाहे बालों को हटाने के लिए रेजर का प्रयोग करती हैं, जिसकी वजह से स्किन पर रेज़र बम्प होने का जोखिम रहता है। अगर आप पार्लर में जाकर दर्दनाक वैक्सिंग नहीं कराना चाहते हैं, तो घर पर चीनी और शहद की मदद से वैक्सिंग कर सककती है। यह तुलनात्मक रूप से कम दर्द करता है। आइए जानते हैं घर पर शुगर वैक्स किस तरह से करें?

घर पर चीनी और शहद से वैक्स कैसे करें?

घर पर बहुत ही आसान तरीके से चीनी और शहद की मदद से वैक्स कर सकते हैं। आइए जानते हैं तरीका-

आवश्यक सामाग्री

चीनी - 1 कप

शहद - 2 चम्मच

नींबू का रस - 1/4 कप

पानी - 1/4 कप

विधि

एक सॉस पैन लें, इसमें सभी चीजों को मिक्स करके गैस पर डालकर पिघलाएं। ध्यान रखें कि इसे आपको अच्छे से हिलाते हुए लगभग 10 मिनट तक उबालना है।

जब यह मिश्रण कैरेमल रंग का हो जाए, तो इसे आंच से उतार लें।

अब इसे एक हीट-प्रूफ जार में डालें और 5-10 मिनट तक ठंडा होने दें।

ध्यान रखें कि इस वैक्स को अपनी स्किन पर तबतक न लगाएं, जबतक यह मिश्रण आपस में अच्छी तरह से चिपक न जाए।

चीनी और शहद का वैक्स कैसे करें प्रयोग?

चम्मच या फिर लकड़ी की मदद से वैक्स की एक मोटी परत लें।

अब मिश्रण को बालों के बढ़ने की दिशा के विपरीत सीधे स्किन पर लगाएं।

साफ सूती कपड़े की पट्टियों का उपयोग करके वैक्स को पूरी तरह से स्किन पर ढक दें।

त्वचा को कस लें और जल्दी से अपने बालों इसी खींच लें।

इसी तरह अन्य भाग पर इसे एप्लाई करें।

घर पर चीनी और शहद की मदद से आप आसानी से वैक्स कर सकती हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा खराब हो रही है तो ऐसे में घर पर वैक्स करने से बचें।