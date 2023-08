फ्रिज में रखी सब्जियों से बनाएं ये 4 फेस पैक, मिलेगी नैचुरली ग्लोइंग स्किन

Vegetable Face Pack: सब्जियां स्किन को हेल्दी रखने के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। सब्जियों से बने कुछ फेस पैक चेहरे पर लगाने से आपको खूबसूरत आज निखरी त्वचा मिल सकती है।

Vegetable Face Pack: फिट और हेल्दी रहने के लिए सब्जियों का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। सब्जियां विटामिन्स, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होती हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं। नियमित रूप से सब्जियों का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे कई तरह के गंभीर रोगों का खतरा कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्जियां शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ त्वचा निखार भी बढ़ा सकती हैं? जी हां, किचन में मौजूद कुछ सब्जियां आपके चेहरे को चमकदार बना सकती हैं। ऐसे में, आप इन सब्जियों से फेस पैक बनाकर चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए, जानते हैं सब्जियों से फेस पैक बनाने के कुछ आसान तरीकों (How to make vegetable face pack In Hindi) के बारे में -

चुकंदर फेस पैक

चुकंदर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह एनीमिया की शिकायत को दूर करता है। साथ ही, सेहत को कई अन्य लाभ भी पहुंचाता है। स्किन के लिए भी चुकंदर कई तरीकों से फायदेमंद है। चुकंदर का फेस पैक लगाने से दाग-धब्बे और डार्क सर्कल्स कम होते हैं। इससे चेहरे पर गुलाबी निखार भी आता है। चुकंदर का फेस पैक बनाने के लिए आप 1 चुकंदर को मिक्सी में पीस लें। फिर इसमें 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद चेहरे को पानी से धो लें।

गाजर फेस पैक

गाजर हमारी आंखों के साथ-साथ त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन-सी पाया जाता है, जो जो त्वचा को बेदाग और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। गाजर का फेस पैक लगाने से ऑयली स्किन की परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आप एक बाउल में 2 चम्मच गाजर का पेस्ट लें। इसमें 2 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन और गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें।

TRENDING NOW

आलू फेस पैक

हर किचन में आलू जरूर मौजूद होता है। आलू चेहरे पर मौजूद गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करता है। आलू का फेस पैक लगाने से डार्क स्पॉट्स, झुर्रियों और फाइन लाइंस की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आप एक बाउल में 2 चम्मच आलू का रस लें। इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें।

खीरा फेस पैक

खीरा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह मुंहासों को कम करता है और दाग-धब्बों से भी छुटकारा दिला सकता है। खीरे का फेस पैक लगाने से त्वचा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है। इस फेस पैक को बनाने के लिए आप बाउल में 2 चम्मच खीरे का रस लें। इसमें एक चम्मच ऐलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद चेहरे को पानी से धो लें।

सब्जियों से बने ये फेस पैक आपकी त्वचा को नैचुरली ग्लोइंग बना सकते हैं। हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो इनका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें

You may like to read

RECOMMENDED STORIES