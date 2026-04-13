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Aloe vera Sunscreen Recipe: गर्मी हो या सर्दी, लगभग हर एक सीजन में एक्सपर्ट सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं। स्किन केयर के लिए यह एक जरूरी प्रोडक्ट माना जाता है। लेकिन मार्केट में मौजूद सनस्क्रीन में कई तरह के केमिकल्स मिले होने की संभावना होती है, जिससे स्किन को फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में घर पर तैयार सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस लेख में हम आपको एलोवेरा से 3 खास तरह का सनस्क्रीन बनाने की विधि बताएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं घर पर एलोवेरा से किस तरह सनस्क्रीन बनाएं और इससे होने वाले फायदे क्या हैं?
घर पर आप एलोवेरा और नारियल तेल से सनस्क्रीन तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं-
एलोवेरा और नारियल तेल से सनस्क्रीन तैयार करने के लिए जिंक ऑक्साइड और एलोवेरा जेल को छोड़कर बाकी सभी चीजों को एक मध्यम आकार के पैन में डालकर मध्यम आंच पर पिघलने दें। इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल डालकर इसे मिलाएं और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब इसमें जिंक ऑक्साइड मिलाएं। जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इसे एक कांच के जार में पैक करके रखें। इसके बाद घर से बाहर निकलने से पहले इसे अपनी स्किन पर एप्लाई करें। यह काफी अच्छा सनस्क्रीन हो सकता है।
अगर आप नैचुरल सनस्क्रीन तैयार करना चाहते हैं, तो एलोवेरा और हल्दी को मिक्स करके भी सनस्क्रीन तैयार कर सकते हैं।
इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। आप दोनों सामग्री को मिक्स करके डायरेक्ट चेहरे पर लगा सकते हैं। तैयार मिश्रण को फ्रिजर में स्टोर रखके रखएं और क्यूब्स की तरह इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन पर चमक आएगी। साथ ही आप फ्रेश भी फील कर सकते हैं।
सनफ्लावर ऑयल स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। वहीं, एलोवेरा स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने में प्रभावी है। इससे सनस्क्रीन बनाना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं रेसिपी-
1 चम्मच एलोवेरा जेल
½ चम्मच सूरजमुखी तेल
¼ कप पानी
3-4 चम्मच जिंक ऑक्साइड
सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करके एक महीन पेस्ट बना लें और फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह चेहरे पर नमी का एहसास छोड़ता है। यह आपकी त्वचा को हानिकारक UV किरणों और सनबर्न से बचाता है। वहीं, सनफ्लावर ऑयल विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट और बीटा-कैरोटीन त्वचा को सूरज से होने वाले नुकसान से बचाने और सूरज के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद करते हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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