Benefits of Rose Water in Hindi: त्वचा को खूबसूरत, हेल्दी, ग्लोइंग और जवां बनाए रखने के लिए आप कई स्किन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती होंगी। ज्यादातर प्रोडक्ट्स मार्केट से लाती होंगी, जिनमें केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। केमिकल्स स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे त्वचा पर निखार नजर आने की बजाय डलनेस, झुर्रियां आदि नजर आने लगती हैं। कई बार महिलाएं गुलाब जल (Rose water), गुलाब का तेल (Rose Oil) भी स्किन को हेल्दी रखने के लिए लगाती हैं। लेकिन, इसे भी मार्केट से ही खरीद कर लाती हैं।

गुलाब जल हो या इससे तैयार तेल, वर्षों से त्वचा को हेल्दी रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलाब जल, गुलाब का तेल खूबसूरती (Benefits of rose water for skin) में चार-चांद लगाने के काम आता है। लेकिन, आप इसे मार्केट से खरीदती हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट होता ही है। बेहतर है कि आप घर पर बना गुलाब जल और गुलाब का तेल त्वचा पर लगाएं। जानें, घर पर गुलाब जल और तेल बनाने का सही तरीका (How to make Rose water at Home in Hindi) और इससे होने वाले फायदों के बारे में यहां…..

गुलाब जल के फायदे (Benefits of Rose Water in Hindi)

1 गुलाब जल स्किन को अंदर से हेल्दी बनाता है। चूंकि, इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है।

2 गुलाब जल से त्वचा स्मूद होती है। बंद पोर्स खुलते हैं और जमी हुई गंदगी निकल जाती है।

3 यदि आपको मुंहासे होते हैं, तो गुलाब जल और गुलाब का तेल भी अप्लाई कर सकती हैं।

4 स्किन रहती है हेल्दी, कई त्वचा संबंधित समस्याओं से होता है बचाव।

होममेड गुलाब जल का करें इस्तेमाल

मार्केट में गुलाब जल आपको कई दामों, क्वालिटी और कंपनी के मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी में केमिकल्स का उपयोग होता है। घर पर बना गुलाब जल (How to make Rose water at Home) त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप घर पर कुछ ही देर में गुलाब जल बना सकती हैं, वह भी बिना अधिक पैसे खर्च किए हुए। इसे त्वचा पर डायरेक्ट लगाएं या फिर किसी फेस पैक में डालकर लगाएं। त्वचा सॉफ्ट और स्मूद (homemade rose oil for skin) होगी।

घर पर गुलाब जल बनाने का तरीका (How to make Homemade Rose water)

यदि आपके बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, तो वहां से 5-6 गुलाब का फूल तोड़ लें। गैस पर एक बर्तन में एक गिलास पानी डालकर उबालें। अब उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को डालकर उबालें। धीरे-धीरे गुलाब का रंग पानी में घुल जाएगा। जब पंखुड़ियों से पूरा लाल रंग हट जाए, तो आंच बंद कर दें। इस पानी को ठंडा करें और टाइट बॉटल में डालकर रख दें। इस गुलाब जल का इस्तेमाल (how to make rose water) आप अपनी त्वचा पर डायरेक्ट भी करेंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा।

घर पर यूं बनाएं गुलाब का तेल (How to make Homemade Rose Oil)

गुलाब का फूल (Rose) लें और पंखुड़ियों को तोड़कर अलग रख दें। एक टाइट बोतल में जैतून का तेल (Olive Oil) एक कप डालें। गुलाब की पंखुड़ियों को भी उसमें डाल दें। एक बड़े बर्तन में उतना पानी गर्म करें, ताकि बोतल को उसमें रखा जा सके। जब पानी उबल जाए, तो गैस से उतार दें और इसमें तेल वाले बोतल को रख दें। इसे यूं ही रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इस तेल को छानकर दूसरे बोतल में डालकर रख दें। गुलाब का तेल (Rose Oil) तैयार है।

आंखों के स्वास्थ्य के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल कैसे करें ?