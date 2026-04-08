Homemade Sunscreen: धूप से नहीं टैन होगी स्किन, किचन में रखी 5 चीजों से तैयार करें सनस्क्रीन

Homemade Sunscreen Kaise Taiyar Kare: क्या आपको बाजार वाली सनस्क्रीन इस्तेमाल करने से त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस होती है? अगर हां तो आइए घर पर ही सनस्क्रीन बनाने का तरीका जानते हैं।

सनस्क्रीन

Kya Ghar Par Sunscreen Bana Sakte Hain: तेज धूप में घर से बाहर निकलना, यानी कि अपनी स्किन को जलने के लिए छोड़ देना। ऐसे में हमारा पहला स्टेप सबसे अच्छी सनस्क्रीन खरीदना और उसका इस्तेमाल करना होता है। जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ओजोन लेयर कमजोर होती जा रही है। बता दें कि ये लेयर धरती को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने का काम करती है, और कमजोर हो जाए तो सूरज की यूवी रेज हम तक आसानी से पहुंच सकती हैं।

सनस्क्रीन टैनिंग, सनबर्न और समय से पहले होने वाली एजिंग को ठीक करने में मदद करती है। हालांकि आपको बाजार में कई ब्रांड की सनस्क्रीन मिल जाएंगी, लेकिन केमिकल मिल होने के कारण यह हमारी त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो क्यों न हम घर पर ही अपने लिए नेचुरल सनस्क्रीन बनाएं? ताकि त्वचा को न केमिकल से नुकसान पहुंचने का डर रहे और न ही सनबर्न का। आइए आपको सनस्क्रीन बनाने के 3 आसान तरीकों के बारे में बताते हैं।

पहला तरीका है एलोवेरा जेल और और नारियल के तेल का

शायद आपको पता न हो, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन(PMC) की एक रिपोर्ट के अनुसार 7.119 स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रिक एसपीएफ पाया जाता है। वहीं ठीक इसी तरह एक अन्य स्टडी बताती है कि एलोवेरा में भी 4-10 के बीच नेचुरल एसपीएफ पाया जाता है। यही कारण है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो यह हमारी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्टकरता है।

भले ही एसपीएफ की यह मात्रा कम है, लेकिन कुछ मीडिया और क्लिनिकल रिपोर्ट्स ने यह भी बताता है कि SPF 50+ वाली सनस्क्रीन में 10 से कम एसपीएफ हो सकता है।

ऑलिव ऑयल और गुलाब जल का इस्तेमाल

हर्बल तेल में एसपीएफ की मात्रा बताती रिपोर्ट के अनुसार अन्य तेलों की तुलना में ऑलिव ऑयल में सबसे ज्यादा, यानी कि 7.549 एसपीएफ पाया जाता है। वहीं अगर आप इस तेल में बराबर मात्रा में गुलाब जल मिलाकर अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो यह सनस्क्रीन की तरह काम करता है।

ग्रीन टी से बनाएं सन प्रोटेक्शन स्प्रे

ग्रीन टी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी त्वचा को सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर आप ग्रीन टी का स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी स्किन को गर्मी से बचाने और सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसानको कम करने में भी मदद करता है।

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इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 पाउच ग्रीन टी, 2 गिलास पानी और 1 विटामिन ई कैप्सूल। पहले तो आप एक पैन में 2 गिलास पानी में ग्रीन टी डालकर अच्छे से 5 मिनट तक उबाल लें। इसके बाद पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर पानी में विटामिन ई कैप्सूल डालकर मिक्स कर लें। रोजाना इस स्प्रे को घर से बाहर निकलने से पहले अपने फेस और ओपन बॉडी पार्ट्स पर स्प्रे करें।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।