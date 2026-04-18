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कभी गर्मी तो कभी बारिश और धूल भरी आंधी, ऐसे बदलते मौसम में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या लगाएं?

Changing Weather Skin Tips: बदलते हुए मौसम में स्किन केयर टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। इससे स्किन हेल्दी बनी रहेगी और त्वचा का निखार भी बढ़ेगा।

कभी गर्मी तो कभी बारिश और धूल भरी आंधी, ऐसे बदलते मौसम में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या लगाएं?
skin care tips for changing weather
VerifiedMedically Reviewed By: Shahnaz Husain

Written by Anju Rawat |Published : April 18, 2026 12:24 PM IST

Skin Care Tips in Hindi: आजकल मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी धूल-भरी आंधी। इसका असर सेहत के साथ ही त्वचा पर भी सीधे तौर पर पड़ता है। ऐसे अचानक बदलते मौसम की वजह से स्किन कभी ऑयली, तो कभी ड्राई हो जाती है। इसकी वजह से चेहरे पर मुंहासों और दाग-धब्बों जैसी समस्याएं होने लगती है। ऐसे में ज्यादातर लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जबकि, आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों और टिप्स की मदद से भी स्किन को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं कि बदलते मौसम में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या लगाना चाहिए?

1. एलोवेरा जेल लगाएं

इस मौसम में चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। एलोवेरा जेल सभी तरह के मौसम के लिए बेहतरीन होता है। एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट और ठंडक प्रदान करता है। गर्मी की वजह से होने वाले सनबर्न से भी राहत दिलाता है। इतना ही नहीं, बारिश के पानी और धूल-मिट्टी की वजह से होने वाले मुंहासों से भी छुटकारा दिलाता है। इसलिए ऐसे बदलते हुए मौसम में एलोवेरा जेल लगाना बेहद लाभकारी होता है।

2. गुलाब जल लगाएं

कभी गर्मी, कभी बारिश और धूल भरी आंधी जैसे बदलते हुए मौसम में चेहरे पर गुलाब जल लगाया जा सकता है। गुलाब जल स्किन को फ्रेश और क्लीन रखने में मदद करता है। यह पोर्स को टाइट करता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। आप गुलाब जल का उपयोग टोनर के तौर पर कर सकते हैं। गुलाब जल त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और धूल-मिट्टी को भी गहराई से साफ करता है।

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3. एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाएं

धूल भरी आंधी में चेहरे पर मिट्टी और कण चिपक जाते हैं, जो मुंहासों का कारण बन सकते हैं। इसलिए ऐसे मौसम में एंटीऑक्सीडेंट सीरम का यूज करना जरूरी है। यह त्वचा को प्रदूषण से बचाता है और ग्लो बढ़ाने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाने से स्किन डलनेस भी कम होती है। यह सीरम त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में भी मदद करता है।

4. सनस्क्रीन लगाएं

गर्मी हो या बारिश, हर तरह के मौसम में सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। आपको गर्मियों में एसपीएफ 50 वाला सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन लगाने से त्वचा को यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इससे टैनिंग और सनबर्न से भी राहत मिलती है। घर से निकलने से 10-15 मिनट पहले चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

5. माइल्ड फेस क्लींजर

गर्मी, बारिश हो या आंधी वाला मौसम आपको माइल्ड क्लींजर का यूज जरूर करना चाहिए। धूल-मिट्टी, पसीना और बारिश के पानी से त्वचा जल्दी गंदी हो जाती है। ऐसे में आप त्वचा को समय-समय पर साफ करना बहुत जरूरी होता है। दिन में 2 बार माइल्ड फेसवॉश से चेहरा जरूर धोएं। इससे पिंपल्स और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है।

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Highlights:

  • स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं।
  • गुलाब जल त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस में बनाए रखता है।
  • चेहरे को सुबह-शाम माइल्ड क्लींजर से साफ करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

चेहरे पर कितना एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए?

आपको 50 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए।

क्या चेहरे पर चावल का पानी लगा सकते हैं?

जी हां, इस मौसम में आप चेहरे पर चावल का पानी भी लगा सकते हैं।

क्या फेस पैक भी लगाना चाहिए?

जी हां, आपको फेस पैक भी लगाना चाहिए। आप मुल्तानी मिट्टी और शहद फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More