गर्मियों में भी धूप की तरह खिली रहेगी त्वचा, बस सुबह उठकर याद से करें ये 4 काम

Healthy skin tips in summer: गर्मियों में स्किन को हेल्दी रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सर्दियों का मौसम हमारी स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ठंड के दिनों में स्किन में ड्राइनेस रहती है। लेकिन आपको पता दें कि सर्दियों का मौसम थोड़ा बहुत ही स्किन को नुकसान पहुंचाता है, जबकि तेज गर्मियों स्किन को बुरी तरह से डैमेज कर देती हैं। गर्मियों का मौसम आते ही आपका नेचुरल निखार अपने आप गायब होने लग जाता है। साथ ही कुछ लोगों को गर्मियों के कारण तेजी से पिंपल आने लगते हैं और लालिमा व जलन होने लगती है। यही कारण है कि गर्मियों में स्किन का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इस लेख में हम आपको 4 ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप गर्मियों में भी अपनी स्किन के नेचुरल निखार को बनाकर रख सकते हैं। साथ ही इन तरीकों की मदद से त्वचा पर होने वाले कील-मुंहासों को दूर कर सकते हैं। (How to keep skin naturally glowing in summer)

कठोर पानी को स्किन से रखें दूर

गर्मियों में हमें बार-बार मुंह धोने की आदत पड़ जाती है, जो कि स्किन के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। लेकिन जब हम कहीं बाहर होते हैं, तो हमें मुंह धोने से पहले एक बार पानी की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जहां पर पानी कठोर है तो मुंह धोने के लिए बोतल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सीधे धूप के संपर्क से बचाएं

गर्मियों में निकलने वाली धूप स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए जितना हो सके तेज धूप के समय घर से बाहर न निकलें जैसे दिन सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक। साथ ही अन्य धूप के समय भी घर से बाहर निकलते समय स्किन को कपड़े से ढक कर रखें। सनस्क्रीन, छाता और कपड़े आदि का इस्तेमाल करें।

नेचुरल चीजों का इस्तेमाल

गर्मियों में कुछ महिलाओं व पुरुषों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और इस कारण से कई बार अन्य कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे में जितना हो सके गर्मियों में नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करने चाहिए। फलों व सब्जियों से बने फेस पैक को इस्तेमाल करना चाहिए।

सुबह और शाम को देखभाल

दिनभर गर्मी, धूप और धूल-मिट्टी के कारण स्किन में जो डैमेज होता है, उसकी भरपाई करने के लिए सुबह और शाम के समय स्किन की खास देखभाल करनी भी जरूरी होती है। शाम के समय सादे पानी से चेहरे को धोएं और नेचुरल चीजों से बने फेस पैक आदि। सुबह ठंडे पानी से चेहरा धोएं और कुछ देर स्किन पर कच्चा दूध व बेसन आदि लगाएं।

