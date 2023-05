ड्राई स्किन में नहीं काम कर रहे हैं घरेलू नुस्खे? एक्सपर्ट से जानें गर्मियों में स्किन को हाइड्रेट करने का तरीका

गर्मियों में स्किन को हाइड्रेट करने का तरीका : गर्मियों में हमारी स्किन में हाइड्रेशन की कमी होने लगती है। ऐसे में स्किन ड्राई हो जाती है। तो, एक्सपर्ट से जानते हैं इसके लिए उपचार।

गर्मियां अपने साथ स्किन से जुड़ी कई समस्याएं लाती हैं। ज्यादातर लोग इस दौरान अपनी स्किन ज्यादा ड्राई और बेजान महसूस करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल, ये शरीर में पानी की कमी के कारण होता है जिसकी वजह से स्किन अंदर से ड्राई होती है। इसके अलावा गर्म और उमस वाला वातावरण भी गर्मियों में ड्राई स्किन का कारण बनता है। इस स्थिति में हम कई तरह के घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार गुलाब जल, ज्यादा पानी पीना या फलों और सब्जियों को मुंह पर लगाने से भी हमारे चेहरे की चमक नहीं लौटती है। इस स्थिति में ड्राईनेस बढ़ने लगती है और त्वचा पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स नजर आने लगते हैं। तो, प्रश्न ये है कि फिर इससे बचें कैसे (How to hydrate skin in summer in hindi)? इसी बारे में हमने डॉ. निवेदिता दादू (Dr. Nivedita Dadu) प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ, दादू मेडिकल सेंटर के संस्थापक और अध्यक्ष से बात की। डॉ. दादू बताती हैं कि स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप एक नए स्किनकेयर ट्रेंड की मदद ले सकते हैं, जिसे हाइड्रेशन स्किन बूस्टर (Hydration Skin boosters) कहा जाता है।

क्या है हाइड्रेशन स्किन बूस्टर (Hydration Skin boosters)

हाइड्रेशन स्किन बूस्टर त्वचा में इंजेक्ट किए गए हयालूरोनिक एसिड (Hyaluronic Acid) के सूक्ष्म इंजेक्शन होते हैं। हयालूरोनिक एसिड त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग कारक है। यह भीतर से त्वचा की गहरी और प्राकृतिक हाइड्रेशन सुनिश्चित करता है। स्किन बूस्टर को पैपिलरी डर्मिस में इंजेक्ट किया जाता है जहां वे फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। यह फाइब्रोब्लास्ट उत्तेजना नए कोलेजन और इलास्टिन के गठन को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप चिकनी, मोटा, चमकदार और स्वस्थ दिखने वाली त्वचा होती है। ये आपकी त्वचा की बनावट को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी हाइड्रेशन स्किन बूस्टर के कई फायदे हैं।

हाइड्रेशन स्किन बूस्टर के फायदे-Hydration Skin boosters benefits

1. झुर्रियों को कम करने में मददगार है

हाइड्रेशन स्किन बूस्टर हयालूरोनिक एसिड का उपयोग करते हैं जो कोलेजन को उत्तेजित करने और इलास्टिन को बढ़ाने में मदद करता है। ये एजिंग के लक्षणोंको कम करने में मददगार है जैसे कि सबसे पहले तो ये झुर्रियों को कम करता है और स्किन में फाइन लाइन्स को होने से रोकता है।

2. सर्न बर्न से बचाव में मददगार

हाइड्रेशन स्किन बूस्टर सूरज के संपर्क में आने से और अन्य पर्यावरणीय क्षति के कारण होने वाले नुकसानों से बचाता है। यह महीन रेखाओं, छिद्रों और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है। जब हयालूरोनिक एसिड इंजेक्ट किया जाता है, तो यह उपयोग किए गए अणु के प्रकार के आधार पर तत्काल जलयोजन और यहां तक ​​कि कुशनिंग प्रदान करता है। एक बार जब यह त्वचा या ऊतक में प्रवेश करता है, तो यह इसे ऊपर उठाता है और अधिक पानी को अवशोषित करता है।

3. पिगमेंटेशन को कम करता है

हाइड्रेशन स्किन बूस्टर एक समान टोन रंग देता है और त्वचा पिग्मेंटेशन कोकम करता है। अगर आपकी त्वचा डिहाइड्रेटड है, तो हाइड्रेशन त्वचा बूस्टर त्वचा में पानी को बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे यह अंदर से भीगी और चमकदार दिखेगी। इस प्रकार, ये हाइड्रेशन बूस्टर एक संपूर्ण त्वचा कायाकल्प उपचार है जो महीन रेखाओं को कम करता है, त्वचा की टोन में सुधार करता है, त्वचा को हाइड्रेट करता है और इसे लंबे समय के लिए ताजा और चमकदार बनाए रखता है।

इसके अलावा इस ट्रीटमेंट की खास बात ये है कि त्वचा में इसका प्रभाव लंबे समय के लिए रहता है। जैसे कि 10 से 15 महीने तक। साथ ही आपको परिणाम तुरंत देखने को मिलते हैं और कुछ ही हफ्तों में खासकर चेहरे, गर्दन और हाथों पर आप इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग काले घेरे, मोटे होंठ और गालों को कम करने में मदद करता है।

