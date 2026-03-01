Don’t Miss Out on the Latest Updates.
bagal Ki Badbu Kaise Dur Kare: गर्मियों में हम अंडरआर्म्स से आने वाली बदबू से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि यह सिर्फ हमें अनकंफर्टेबल नहीं करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास पर भी असर डालती है। अक्सर लोग इसे साफ-सफाई की कमी समझ लेते हैं, जबकि अगर हम मेडिकली देखें तो यह पसीने और त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया की क्रिया का परिणाम होता है। आपने देखा होगा कि हर किसी के पसीने में बदबू नहीं आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पसीना खुद बदबूदार नहीं होता, लेकिन जब वह बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, तो गंध पैदा होती है।
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आंचल पंथ के अनुसार 'अगर बदबू बहुत ज्यादा हो या अचानक बढ़ जाए, तो यह हार्मोनल बदलाव, डायबिटीज, थायराइड या त्वचा संक्रमण का संकेत भी हो सकता है।' लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ऐसे 5 असरदार तरीकों के बारे में बताया जाए इसलिए समस्या को समझ कर अंडरआर्म्स से आने वाली बदबू को कम करने में मदद करेंगे। ताकि आपकी इन सब से इतर डेली लाइफ पर कोई इफेक्ट न पड़े।
डॉक्टर आंचल के अनुसार रोजाना नहाने से बैक्टीरिया त्वचा पर जमा हो जाते हैं, जिससे बदबू बढ़ती है। दिन में कम से कम एक बार साबुन से नहाना चाहिए और गर्मियों में जरूरत हो तो दो बार भी नहा सकते हैं। डॉक्टर बताती हैं कि 'आप नहाने के लिए बेजोयल पेरोक्साइड वाला वॉश इस्तेमाल करें, जो अंडरआर्म्स से आने वाली गंदी स्मेल को खत्म करने में मदद करता है। इस तरह के वॉश को आप 2-4 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर आप वॉश कर सकते हैं।'
'यह एक एंटीबैक्टीरियल है, जो अंडरआर्म्स में होने वाले बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ की वजह से बदबू आती है, उसको ये कम करेगा। साथ ही 2-3 वॉश या इस्तेमाल के बाद आप खुद नोटीस करेंगे कि आपके अंडरआर्म्स की बदबू काफी हद तक कम हो गई है।'
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको अंडरआर्म्स की स्मेद को बंद करना है तो सिर्फ डियो या परफ्यूम लगाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहती हैं कि आप रात को सोने से पहले एंटीपर्सपिरेंट रोल-ऑन का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह पसीना बनने के प्रोसेस को कम करता है। जिससे स्मेल आनी कम होती है।
डॉक्टर आंचल बताती हैं कि सिंथेटिक कपड़े पसीने को रोक लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही बगलों पर रैशेजभी हो सकते हैं। इसलिए आप कॉटन के कपड़े ही पहनें, क्योंकि यह पसीना सोखने में मदद करते हैं। इसी वजह से हमारी स्किन अच्छे से सांस ले पाती है और शरीर से बदबू भी नहीं आती।
अक्सर हम अपने लुक को एनहान्स करने के लिए फिट आउटफिट पहनते हैं। हमारी यह गलती पसीने को सूखने नहीं देती है जिससे बैक्टीरिया बढ़ते व फैलते हैं। इसलिए अपने टाइट कपड़ो को छोड़ें और डेली लाइफ के लिए हल्के ठीले सूती कपड़ों को ही चुनें ताकि हवा पास होती रहे।
हम पसीना आने को मेहनत या फिर शरीर अधिक हिलाने का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन अंडरआर्म्स से आने वाली गंदी बदबू इस पर भी निर्भर करती है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। खासकर लहसुन और मलासे वाला खाना। यह सभी पसीने की गंध को तेज करते है। लेकिन वहीं अगर आप सही संतुलित आहार, ज्यादा पानी और फल-सब्जियां खाने से शरीर की दुर्गंध कम होती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
