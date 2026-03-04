डबल चिन को कम करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, कुछ ही दिनों में चेहरा दिखेगा पतला

double chin se kaise chhutkara payen: डबल चिन न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को कम कर देता है, बल्कि कई मौके पर सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। आप भी डबल चिन से परेशान हैं, तो कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

आजकल की लाइफस्टाइल में डबल चिन (Double Chin) यानी ठुड्डी के नीचे अतिरिक्त चर्बी की समस्या काफी आम हो गई है। डेस्क जॉब, लंबे समय तक मोबाइल चलाना, मोटापा और एक्सरसाइज की कमी के कारण डबल चिन होने लगती है। डबल चिन न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को कम कर देता है, बल्कि कई मौके पर सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। खास बात यह है कि डबल चिन को कम करने के लिए कोई महंगे ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि कुछ आसान घरेलू उपायों को अपनाने की जरूरत होती है। आप भी डबल चिन से परेशान हैं, तो आज ही नीचे बताए 5 उपायों (double chin se kaise chhutkara payen) को अपना लें।

डबल चिन होने के मुख्य कारण

डबल चिन कई कारणों से हो सकती है। इसमें शामिल हैं

मोटापा - शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होने से ठुड्डी के नीचे भी चर्बी बढ़ जाती है। इससे डबल चिन की समस्या होना आम बात है। खराब लाइफस्टाइल - ऑफिस में घंटों बैठकर काम करने और किसी तरह की एक्सरसाइज न करने से भी डबल चिन हो जाते हैं। गलत पोस्चर - मोबाइल देखते समय गर्दन नीचे झुकाकर बैठने और लैपटॉप पर गर्दन झुकाकर काम करने की वजह से डबल चिन होते हैं। जेनेटिक कारण - कुछ लोगों में डबल चिन की समस्या जेनेटिक कारणों से भी होती है। यानी माता-पिता को डबल चिन है, तो बच्चों को भी यह हो सकता है।

डबल चिन कम करने के घरेलू उपाय

नारियल तेल से मसाज करें- नारियल तेल त्वचा को टाइट करने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-E त्वचा की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने नारियल तेल से गर्दन और ठुड्डी के एरिया की मालिश करने से डबल चिन कम होते हैं। नारियल तेल से डबल चिन को कम करने के लिए कम से कम 2 महीने तक रात को सोने से पहले मालिश जरूर करें। अंडे का फेस पैक- अंडे का सफेद हिस्सा त्वचा को टाइट करने में मदद करता है। कई लोग अंडे का फेस पैक झाइयों और झुर्रियों को कम करने के लिए करते हैं। अंडे का सफेद हिस्सा डबल चिन को भी कम करता है। इसके लिए 1 अंडे का सफेद हिस्सा लें, उसमें 1 चम्मच दूध और थोड़ा शहद मिलाएं। इस पेस्ट को ठुड्डी और गर्दन पर लगाएं, 20 मिनट बाद धो लें। सप्ताह में 2 बार इस तरह से अंडे का इस्तेमाल करने से आपको डबल चिन की परेशानी से छुटकारा मिलता है। च्यूइंग गम- डबल चिन को कम करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है च्यूइंग गम चबाना। च्यूइंग गम चबाने से चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। दिन में 1 बार च्यूइंग चबाने से चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जबड़े के आसपास जमा चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है। विटामिन ई कैप्सूल- विटामिन-E कैप्सूल का तेल निकाल लें। इसे ठुड्डी और गर्दन पर लगाकर 5-10 मिनट मसाज करें। रोजाना करने से त्वचा में कसाव आता है। विटामिन ई कैप्सूल त्वचा में कसाव लाता है। इससे ठुड्डी के आसपास लटकी हुई त्वचा में कसाव आता है। ग्रीन टी- डबल चिन और फेस फैट को कम करने में ग्रीन टी भी फायदेमंद होता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और कैटेचिन मौजूद होते हैं जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट कम करने में मदद करते हैं। रोजाना ग्रीन टी पीने से डबल चिन की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है। ग्रीन टी सिर्फ डबल चिन को कम नहीं करता है, बल्कि त्वचा का विभिन्न प्रकार का फैट भी घटाता है। ग्रीन टी पीने से बैली फैट और वजन भी कम होता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।