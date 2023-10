बिना हेयर डाई के इन 3 असरदार नुस्खों से सफेद बालों को करें काला, आएगा नैचुरल निखार

How to dye hair without dye or bleach : बालों को काला करने के लिए घर पर मौजूद चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं सफेद बालों को नैचुरली काला कैसे करें?

How to dye hair without dye or bleach : बालों को काला करने के लिए हेयर डाई का इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान पहुंचने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए कोशिश करें कि बालों को काला करने के लिए नैचुरल उपायों का सहारा लें। नैचुरल उपायों की मदद से बालों को काफी हद तक काला करने में मदद मिल सकती है। आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे नैचुरल उपाय बताएंगे, जिससे बालों को काला करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं बालों को काला करने का आसान सा तरीका क्या है?

आंवला पाउडर और नारियल तेल से बालों को करें काला

बालों को काला करने के लिए आंवला और नारियल तेल का प्रयोग करें। इससे आपके बालों को मजबूती मिल सकती है। इसके लिए नारियल तेल लें, इसमें 2 से 3 ग्राम आंवला तेल डालें और अच्छी तरह से गर्म करें। जब तेल का रंग बदल जाए, तो इसे स्टोर करके कथें और सप्ताह में कम से कम 2 बार इसे अपने बालों में लगाएं। इससे बाल काले हो सकते हैं।

इंडिगो पाउडर का करें प्रयोग

सफेद बालों को काला करने के लिए इंडिगो पाउडर या फिर मेहंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बालों को नैचुरली कलर करने में मदद मिल सकती है। इसका प्रयोग करने के लिए 1 चम्मच इंडिगो पाउडर लें। इसमें करीब 1 से 2 चम्मच मेहंदी पाउडर मिक्स करें। इसके बाद इसमें अंडा और दही मिक्स कर लें। इसके बाद इस मिश्रण को बालों में लगाएं और करीब 1 से 2 घंटे के बाद इसे अच्छे से धो लें।

बालों में लगाएं आंवला और शिकाकाई

बालों को काला करने के लिए आंवला और शिकाकाई का मिश्रण प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए एक लोहे की कड़ाही लें, इसमें 4 चम्‍मच करीब आंवला पाउडर और 1 चम्‍मच शिकाकाई पाउडर मिक्स कर लें। इसके बाद इसे रातभर के लिए छोड़ दें और सुबह इसे अपने बालों में लगाएं। करीब 2 घंटे बाद बालों को धो लें। इससे आपके बालों को काला करने में मदद मिल सकती है।

बालों को काला करने के लिए आप इन आसान से नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि, आपके बाल किसी गंभीर कारणों से सफेद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।