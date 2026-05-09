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क्या होम्योपैथी में सफेद बालों को काला करने का कोई उपाय है?

How to Get rid of White hair: अगर आप अपने सफेद बालों को नेचुरल तरीके से काला करना चाहते हैं तो डॉक्टर के बताए होम्योपैथी नुस्खे आजमाएं।

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 9, 2026 11:08 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Smriti Jhunjhunwala

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Image Credit- ChatGPT

Safed Balo Ko Kala Kaise Kare: आजकल कम उम्र में ही बच्चों व बड़ों के बाल सफेद होने लगे हैं, जोकी अब सभी के लिए एक आम चिंता का विषय बन गया है। इसका बड़ा कारण तनाव, पोषण की कमी, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल और असंतुलित जीवन शैली जैसे कारक हैं। लोग अक्सर या तो हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं या फिर आयुर्वेदिक नुस्खों का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथी में भी सफेद बालों काला करने का तरीका मौजूद है। बल्कि एक नहीं कई तरीके हैं, जिनके बारे में आप शायद जानते भी न हों।

इसलिए आज हम आपको इस लेख में 3 बहुत ही असरदार होम्योपैथी नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें खुद होम्योपैथी डॉक्टर स्मृति झुनझुवाला ने शेयर किया है। इन्हें बनाना और इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। यानी कि अब आपको केमिकल वाली डाई पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बस आप डॉक्टर के बताए इन होम्योपैथिक नुस्खों को आजमाएं और फिर देखें कैसे आपके सफेद बाल कोयले से काले हो जाते हैं।

ऐसे करें भृंगराज तेल का इस्तेमाल

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच आंवला पाउडर, 2 बड़े चम्मच भृंगराज पाउडर, 4 बड़े चम्मच नारियल का तेल या फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये तेल सूट नहीं करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अरंडी का तेल उपयोग करें, यह बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आइए अब हम इस नुस्खे को बनाने का तरीका जानते हैं।

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सफेद बालों को काला करने का तेल कैसे बनाएं?

  • नुस्खा तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक पैन लें और उसमें नारियल का तेल गर्म करने के लिए रख दें।
  • इसके बाद जब तेल से गर्म भाप उठने लगे तो उसमें आंवला और भृंगराज पाउडर डालकर मिला लें।
  • अब तेल को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक उबलने दें, जब तक कि सभी सामग्री तेल में अच्छी तरह घुल न जाए।
  • तेल को ठंडा होने दें और फिर उसे छान लें।
  • इस हल्के गर्म तेल को स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं और धीरे-धीरे व हल्के हाथों मालिश करें।
  • इसे रात भर लगा रहने दें और अगली सुबह किसी हल्के हर्बल शैम्पू से धो लें।
  • आप इस नुस्खे को हफ्ते में 3 बार लगाएं और फिर देखें कैसे आपके बाल पहले जैसे काले होने लगते हैं।

करी पत्ता और नारियल तेल का इस्तेमाल

डॉक्टर बताती हैं कि करी पत्तों एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड से रिच होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और उनके नेचुरल कलर को वापस लाने में मदद करते हैं। इसे नुस्खे के लिए आपको 15-20 पत्ते ताजे करी पत्ता चाहिए और 5 चम्मच नारियल का तेल चाहिए।

तेल बनाने की विधि

  • आप एक पैन लें और उसमें नारियल का तेल और करी पत्ता डालकर अच्छे से पकने के लिए रख दें।
  • तेल को तब तक पकने दें जब तक कि सभी पत्तियां काली न हो जाएं। जब अच्छे से तेल पक जाए तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें।
  • इसके बाद आप तेल को छानकर एक कंटेनर में निकालकर रख दें और हेयर वॉश करने से 30 मिनट पहले तेल स्कैल्प पर लगाएं।
  • समय पूरा होने के बाद हर्बल शैम्पू से हेयर वॉश कर लें।

हिना और इंडिगो से बनाएं हेयर डाई

बालों के लिए हिना और इंडिगो दोनों ही बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। एक ओर जहां हिना बालों को कंडीशन और मजबूत बनाती है, जबकि इंडिगो एक नेचुरल डाई के तौर पर काम करके बालों को गहरा काला रंग देती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 4 बड़े चम्मच हिना पाउडर, 4 बड़े चम्मच इंडिगो पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर और जरूरत के हिसाब से पानी।

बनाने का तरीका

  • हिना पाउडर को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें और इसे 4-6 घंटे के लिए रख दें।
  • हिना पेस्ट को बालों पर लगाएं और धोने से पहले 2 घंटे के लिए लगा रहने दें।
  • इंडिगो पाउडर को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे तुरंत बालों पर लगा लें।
  • सादे पानी से धोने से पहले इसे 1-2 घंटे के लिए लगा रहने दें।
  • नेचुरली काले बालों के लिए इसे महीने में एक बार इस्तेमाल करें।

डिस्क्लेमर- कम उम्र में बालों का सफेद होना कई शारीरिक कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल आपकी स्कैल्प और बालों को कमजोर बना सकता है। ऐसे में आप नेचुरल उपायों को आजमा सकते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखें।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More