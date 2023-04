आपका मेक-अप ब्रश बन सकता है चेहरे पर पिंपल्स और दानों की वजह, इन आसान तरीकों से करें साफ

कई अध्ययनों के अनुसार, गंदे मेकअप ब्रश बैक्टेरिया से भरे होते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जानिए ब्रश को साफ करने के आसान टिप्स।

How to clean makeup brush in hindi : कोई भी चीज हो, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है साफ-सफाई का होना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल खाने की चीजों में ही सफाई आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे मेकअप में बहुत से ऐसे समान होते हैं, जिनका साफ होना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी है मेकअप ब्रश। क्योंकि यह सीधा हमारी त्वचा पर प्रयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि आपकी ब्यूटी किट के ब्रश और स्पंज आपके ब्यूटी रूटीन की सबसे आवश्यक समान में से एक हैं।

जिस तरह हम अपने कपड़े, कालीन और अन्य सामान साफ ​​करते हैं, उसी तरह हमें अपने मेकअप ब्रश और स्पंज को भी साफ करना चाहिए। हालांकि, अक्सर यह देखा जाता है कि हम इन वस्तुओं की सिर्फ सफाई नहीं करते हैं क्योंकि लोग मेकअप ब्रश को साफ करने का कोई जरूरी नहीं समझते है। आपको शायद न पता हो कि इसका केवल एक ही उद्देश्य है वो है साफ-सफाई बनाए रखना और चेहरे को गंदगी से मुक्त रखना। कई अध्ययनों के अनुसार, गंदे मेकअप ब्रश बैक्टेरिया से भरे होते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हम आपको अपने मेकअप ब्रश को साफ करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान रख आप अपने चेहरे को कई समस्याओं से बचा सकते हैं आइए जानते हैं ये जरूरी बातें।

मेक-अप ब्रश को साफ रखने योग्य जरूरी बातें

1. महीने में कम से कम एक बार ब्रश अवश्य साफ किया जाए।

2. ब्रश को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें, ज्यादा गर्म पानी से ब्रिसल्स को नुकसान पहुंच सकता है।

3. ब्रश को धोते समय अपने हाथ की हथेली को हल्के शैम्पू या हैंड वॉश से गीला करें।

4. अपनी हथेली को ब्रिसल वाले सिरे पर रखें और धीरे से मालिश करें।

5. हल्के हाथों का उपयोग करके, ब्रिसल्स को धो लें और ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर निकलने दें।

6. अगर आप ब्रश को सुखाने के लिए तौलिये का उपयोग करते हैं, तो ब्रिसल्स फफूंदी लगेंगे।

7. ब्रश को साफ करने के लिए बाजार में आसानी से मिलने वाली क्लींजिंग ऑयल स्टिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह ब्रश को साफ करने में बहुत मददगार होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक तेल और हल्दी की जड़ का अर्क होता है जो ब्रिसल्स से कीटाणुओं को दूर करता है।

8. इसके अलावा, मेकअप ब्रश को धोने के लिए कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे ब्रिसल्स को नुकसान होगा।