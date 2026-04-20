शैंपू चुनते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान

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प्रदूषण, गलत खानपान और स्कैल्प को सही पोषण न मिलने के कारण बालों के झड़ने की समस्या आम होती जा रही है। बालों के झड़ने की परेशानी सिर्फ एक उम्र या मौसम तक सीमित नहीं है। बालों के झड़ने के साथ- साथ कुछ लोगों को स्कैल्प में खुजली और डैंड्रफ की परेशानी भी देखी जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि बालों की समस्या को दूर करने के लिए अक्सर लोग बार- बार शैंपू, हेयर केयर प्रोडक्ट बदल देते हैं। लेकिन बिना कुछ सोचे- समझें बालों के लिए प्रोडक्ट बदलने से भी स्कैल्प कमजोर हो जाते हैं और बालों का झड़ना बढ़ा देते हैं। इस स्थिति में स्कैल्प की देखभाल और सही शैंपू का चुनाव करने से बालों से जुड़ी समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर शैंपू सही न हो, तो वह बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और धीरे-धीरे बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं।
दिल्ली के सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. बी.एल जांगिड़ का कहना है कि- शैंपू स्कैल्प के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। हमारी स्कैल्प पर प्राकृतिक तेल 'सीबम' बनता है, जो बालों को नमी और सुरक्षा देता है। जब हम बहुत ज्यादा केमिकल वाले या बार-बार अलग-अलग शैंपू इस्तेमाल करते हैं, तो यह प्राकृतिक तेल खत्म होने लगता है। इससे स्कैल्प सूख जाती है या फिर ज्यादा तेल बनने लगता है। इससे बालों का झड़ना बढ़ सकता है। इसके अलावा गलत शैंपू का इस्तेमाल करने से स्कैल्प में खुजली, जलन और डैंड्रफ की परेशानी भी हो सकती है। जब हम हर कुछ दिन में नया शैंपू इस्तेमाल करते हैं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए बालों से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए सही शैंपू को चुनकर बालों को पोषण देना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं शैंपू चुनते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
बालों की देखभाल का दूसरा स्टेप शैंपू है।
एक्सपर्ट बताते हैं कि किसी भी शैंपू का इस्तेमाल करते समय उसे कम से कम 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल जरूर करें। 3 महीने से पहले शैंपू बदलने से बचें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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