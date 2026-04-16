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गर्मियों में बालों की देखभाल कैसे करें? एक्सपर्ट की बताई टिप्स आएंगी काम

Expert Ki Summer Hair Care Tips: गर्मियों में हमारे बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई और बेजान हो जाते हैं, ऐसे में उनकी देखभाल कैसे करें? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं।

गर्मियों में बालों की देखभाल कैसे करें? एक्सपर्ट की बताई टिप्स आएंगी काम
समर हेयर केयर
VerifiedMedically Reviewed By: Shahnaz Husain

Written by Vidya Sharma |Updated : April 16, 2026 9:38 AM IST

Garmiyo Mai Balo Ki Dekhbhal Kaise Kare: गर्मियों में बालों की देखभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्म मौसम में पसीना ज्यादा आता है और ऑयली स्कैल्प की वजह से डैंड्रफ, खुजली और बालों का झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही, गर्मी से राहत पाने के लिए इस मौसम में ठंडे पेय और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ जाता है, जिससे बालों का झड़ना और भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में हम कई तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं दिखता है।

लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आज हम आपको इस लेख में स्किन और हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के बताए कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं जो आयुर्वेदिक हैं और गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह नुस्खे बालों का झड़ना कम करने, उनकी ग्रोथ और हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम इन नुस्खों के बारे में जानें।

ठंडक देने वाला हेयर ऑयल

आयुर्वेद के अनुसार, बालों में तेल लगाना बालों की देखभाल के सबसे पुराने और जरूरी तरीकों में से एक है। आपको गुड़हल, आंवला, करी पत्ता, नारियल, ब्राह्मी जैसी ठंडक देने वाली जड़ी-बूटियों से बना हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए।

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सामग्री

  • नारियल का तेल - 2 कप
  • तिल का तेल - 1/2 कप
  • अरंडी का तेल (Castor oil) - 1/2 कप
  • करी पत्ता - एक मुट्ठी
  • नीम की पत्तियां - 10
  • आंवला - 5 (या 5 बड़े चम्मच आंवला पाउडर)
  • मेथी के बीज - 1 बड़ा चम्मच
  • गुड़हल के फूल - 3-4
  • गुड़हल की पत्तियां - एक मुट्ठी
  • ब्राह्मी पाउडर - 3 बड़े चम्मच

लगाने का तरीका-

  • सभी चीजों को मिलाएं और मिश्रण को तब तक उबालें जब तक वह गाढ़ा न हो जाए।
  • आंच बंद कर दें।
  • इसे थोड़ा ठंडा होने दें।
  • फिर इसे छान लें और एक कांच के बर्तन में भरकर रख लें।
  • बालों को पोषण देने के लिए हफ्ते में एक या दो बार इस तेल को लगाएं।
  • रात में तेल से मालिश करें और अगली सुबह बाल धो लें, या बाल धोने से 2 घंटे पहले अपने बालों में तेल लगाएं।

रोजाना आंवला खाएं

अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो आधा छोटा चम्मच आंवला पाउडर का सेवन करें। बालों को स्वस्थ रखने के लिए, आप आंवला कैंडी या शरबत के रूप में भी ले सकते हैं। नियमित रूप से आंवला खाने से बालों से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं से राहत मिलती है। आंवला बालों के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक है।

यह बालों को समय से पहले सफेद होने और डैंड्रफ से बचाता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और स्कैल्प में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। इसके अलावा, ब्राह्मी, भृंगराज और करी पत्ते के साथ आंवला मिलाकर लगाने से भी बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना रुक जाता है।

एलोवेरा जेल

बाल धोने से 30 मिनट पहले बालों पर एलोवेरा जेल लगाएं। यह आपके बालों को प्राकृतिक रूप से मुलायम बनाने में मदद करता है और बालों का झड़ना रोकता है। हां, एलोवेरा बालों और स्कैल्प (सिर की त्वचा) की गहराई से सफाई करता है। इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं होता, इसलिए यह बालों को पोषक तत्व देकर उन्हें मजबूत बनाता है।

गुड़हल की चाय

स्वभाव से ठंडक देने वाली यह चाय रोज़ पिएं और अपने बालों को पोषण दें। गुड़हल की चाय एक बेहतरीन पेय है जो आपको कई फायदे देती है। यह विशेष रूप से बालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह बालों का झड़ना रोकने और बालों को सफेद होने से बचाने में सबसे अच्छे नतीजे देती है। आप ताज़े गुड़हल के फूलों से घर पर ही गुड़हल की चाय बना सकते हैं।

गुड़हल की चाय बनाने की विधि- 1 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच सूखे गुड़हल के फूल डालें। इसे छान लें और पी लें।

चावल का पानी

चावल का पानी बालों पर 20 मिनट के लिए लगाएं और फिर बालों को पानी से धो लें। चावल के पानी में इनोसिटोल और कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व होते हैं, जो रूखे और बेजान बालों को ठीक करते हैं। इसके अलावा, चावल के पानी में अमीनो एसिड भी होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें घना व चमकदार बनाते हैं।

प्राकृतिक हेयर-मास्क

छाछ, आंवला, गुड़हल, नीम, एलोवेरा आदि जैसी जड़ी-बूटियों से बना हेयर मास्क हफ्ते में एक बार लगाएं।

योग और प्राणायाम

अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी जैसे प्राणायाम शरीर से अतिरिक्त पित्त को कम करने में मदद करते हैं, जिससे बालों का सफेद होना कम होता है। इसके अलावा, यह आपके दोषों को भी संतुलित करता है और गर्मियों में ठंडे पेय पीने की इच्छा को कम करता है।

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Highlights

  • गर्मियों में धूल-मिट्टी, पसीना और तेज धूप की वजह से हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं।
  • बालों की सही देखभार के लिए आप चावल का पानी, एलोवेरा जेल और योग व प्राणायान का सहारा ले सकते हैं।
  • आप चाहें तो दही का हेयर मास्क बनाकर बालों पर लगा सकते हैं, यह स्कैल्प को साफ करने और ठंडक देने में मदद करेगा।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

बालों में शाइन कैसे लाएं?

नारियल तेल, सेब का सिरका, एलोवेरा, शहद, और दही जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके बालों को चमकदार और मुलायम बनाया जा सकता है।

क्या बालों में दही लगाना चाहिए?

हां, दही बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। इसीलिए आप बालों में दही लगा सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी बालों के लिए कैसे नुकसान पहुंचा सकती है?

अगर आप रोजाना या कम गैप में बालों पर मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो ये स्कैल्प को ड्राई कर सकती है।

बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं तो क्या करें?

अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं तो सही तेल से स्कैल्प मसाज करें, स्ट्रेस न लें, आयरन और फोलेट रिच फूड खाएं और केमिकल फ्री हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More