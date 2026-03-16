गर्मियों में त्वचा को टैनिंग, सनबर्न और ड्रायनेस से कैसे बचाएं? अपनाएं ये आसान स्किन केयर टिप्स

Garmi mai skin care kaise kare: गर्मियां आते ही सही तरीके से स्किन केयर किया जाए तो टैनिंग, सनबर्न और त्वचा की ड्राईनेस जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।

Garmi mai skin care kaise kare: मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और पूरे देश में गर्मी का सितम अभी से जारी है। गर्मियों का मौसम आते ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तापमान बढ़ने, तेज धूप, पसीना और शरीर में पानी की कमी के कारण त्वचा पर टैनिंग, सनबर्न और ड्रायनेस जैसी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा का प्राकृतिक निखार कम हो सकता है और समय से पहले एजिंग के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

दिल्ली के एलांटिक हेल्थ केयर की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता का कहना है कि गर्मियों में त्वचा को टैनिंग, ड्राइनेस से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है। गर्मियां आते ही सही तरीके से स्किन केयर किया जाए तो टैनिंग, सनबर्न और त्वचा की ड्राईनेस जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।

त्वचा को टैनिंग, सनबर्न और ड्राइनेस से कैसे बचाएं?

सनस्क्रीन लगाएं- गर्मियों में त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगाना सबसे जरूरी माना जाता है। तेज धूप में मौजूद UVA और UVB किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इससे सनबर्न और टैनिंग की समस्या हो सकती है। डॉक्टर सलाह देती हैं कि गर्मियों में घर से बाहर निकलने से पहले कम से कम SPF 30 वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा हर 2 घंटे में दोबारा सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी होता है, खासकर जब ज्यादा पसीना आ रहा हो। शरीर को हाइड्रेट रखें- गर्मियों में शरीर से पसीने के रूप में ज्यादा पानी निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में पानी की कमी होने से त्वचा रूखी और बेजान दिख सकती है। गर्मियों में इस तरह की परेशानी से बचने के लिए दिनभर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। पानी त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। पानी के अलावा शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज, खीरा, संतरा और नारियल पानी भी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। हल्के क्लींजर लगाएं- गर्मियों में पसीना, धूल और प्रदूषण के कारण त्वचा के पोर्स बंद हो सकते हैं। इससे मुंहासे, जलन और त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। डॉ. चांदनी जैन गुप्ता बताती हैं कि गर्मियों में त्वचा से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए दिन में 2 से 3 बार हल्के फेस क्लींजर से चेहरा साफ करना जरूरी होता है। इससे त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी हट जाती है और त्वचा साफ व ताजा महसूस होती है। मॉइस्चराइजर जरूर करें- गर्मियों में अक्सर लोगों को लगता है कि त्वचा पहले से ही ऑयली होती है इसलिए मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन तेज गर्मी और धूप त्वचा की प्राकृतिक नमी को कम कर सकती है। इसलिए गर्मियों में त्वचा पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। गर्मियों में हल्के जेल-बेस्ड या वाटर-बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मॉइस्चराइजर त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं और चिपचिपाहट भी महसूस नहीं होने देते। सनबर्न होने पर आफ्टर-केयर जरूर करें - अगर ज्यादा समय तक धूप में रहने के कारण त्वचा पर सनबर्न हो गया है तो त्वचा को आराम देना जरूरी होता है। सनबर्न होने पर आप एलोवेरा या त्वचा को हाइड्रेट करने वाले क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये त्वचा की जलन को कम करने और सूजन को शांत करने में मदद करते हैं।

Highlights

गर्मियों में त्वचा से जुड़ी समस्या होना आम है।

गर्मी में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है।

सनस्क्रीन के अलावा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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