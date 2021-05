How to Prevent Blackheads in Hindi: जब आप अपने चेहरे को शीशे में गौर से देखते हैं, तो स्किन के पोर्स में काले-सफेद सी गंदगी नजर आएगी। ये त्वचा पर मौजूद ब्लैक और व्हाइट हेड्स होते हैं। हालांकि, यह स्किन से संबंधित बेहद ही कॉमन समस्या है, लेकिन ब्लैकहेड्स से स्किन खराब होता है और त्वचा खूबसूरत भी नजर नहीं आती है। चेहरे के पोर्स में गंदगी, धूल-कण जाने से यह समस्या नहीं होती है। दरअसल, ऑयल ऑक्सिडाइज होकर स्किन पोर्स में जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लैकहेड्स (Blackheads) होते हैं। यह अधिकतर नाक और उसके आसपास की त्वचा पर होते हैं। आप नहीं चाहते कि ब्लैकहेड्स या व्हाइटहेड्स से चेहरा खराब नजर आए, तो आज से ही अपनाएं ये आसान टिप्स… Also Read - Jamun Juice: जामुन खाने के साथ ही त्वचा और बालों में लगाएं इसका जूस, होंगे ये अद्भुत फायदे

त्वचा की सफाई है जरूरी

त्वचा को गंदा छोड़ने से स्किन पोर्स में गंदगी बैठ जाती है, जो ब्लैकहेड्स (How to Prevent Blackheads in Hindi) में बदल सकते हैं। डेड स्किन सेल्स, एक्स्ट्रा ऑयल से भी ब्लैकहेड्स होते हैं। चेहरे की साफ-सफाई का ध्यान दें। अच्छी क्वालिटी का क्लिंजर चेहरे पर यूज करें, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल हट जाएगा। चेहरे की सारी गंदगी भी हट जाएगी।

मेकअप हटाना ना भूलें

सारा दिन मेकअप में रहती हैं और रात में भी बिना मेकअप उतारे सो जाती हैं, तो यह आदत आपकी स्किन को खराब कर सकती है। मेकअप में केमिकल्स होते हैं, जो रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं। मेकअप नहीं हटाएंगी, तो ब्लैकहेड्स की समस्या होगी ही।

स्किन को एक्सफोलिएट करें

त्वचा को एक्सफोलिएट करते रहें। इससे त्वचा पर जमे डेड स्किन सेल्स से छुटकारा मिलती है। एक्सफोलिएट करने से स्किन पर जमी सारी गंदगी (Tips to Prevent Blackheads in Hindi) हट जाती है। मुंहासों पर एक्सफोलिएट करने से बचें, क्योंकि इससे दर्द और जलन हो सकती है।

मॉइश्चराइज करना है जरूरी

स्किन पोर्स को खुला रखने के लिए अच्छी क्वालिटी का मॉइश्चराइज इस्तेमाल करें। इससे स्किन हाइड्रेट रहती है। साथ ही पानी, जूस पिएं और जितना हो सके तरल पदार्थ का सेवन करें।

हेल्दी खानपान लें

पोषक तत्वों को डाइट में जितना शामिल करेंगे, त्वचा उतनी ही अधिक ग्लो करेगी। हेल्दी डाइट का सेवन ना सिर्फ हेल्दी स्किन बल्कि हेल्दी बाल और संपूर्ण सेहत के लिए जरूरी है। विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करें, क्योंकि ये त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ और हेल्दी बनाते हैं।

