चेहरे पर नीम की पत्तियां कैसे लगाएं? जानें 4 तरीके, जिनसे त्वचा की परेशानी होगी कम

How to use neem leaves : स्किन की परेशानियों को दूर करने के लिए नीम की पत्तियां काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। इसे आप कई तरह से अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। आइए जानते हैं आसान तरीका-

How to Use Neem Leaf on Face : नीम का पत्तियां कई औषधीय गुणों का भंडार होती हैं। इसका प्रयोग न सिर्फ अंदुरुनी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, बल्कि यह स्किन की बाहरी समस्याएं जैसे- पिंपल्स, एक्ने इत्यादि को दूर करने के लिए प्रभावी हो सकता है। दरअसल, नीम की पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं, जो स्किन और बालों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप नीम से तैयार मास्क को अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे एक्ने, पिंपल्स, समय से पहले होने वाली झुर्रियों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा नीम आपके चेहरे पर अंदर से ग्लो लाने में भी प्रभावी हो सकता है। इस लेख में हम आपको चेहरे पर नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करें और इससे होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं इस बारे में-

एक्ने के लिए चेहरे पर कैसे लगाएं नीम

नीम की पत्तियों का प्रयोग आप अपने चेहरे पर मुंहासों की परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसमें इनमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन पर मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से आपको सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियां चेहरे से अतिरिक्त तेल हटाने में प्रभावी हो सकती हैं।

अगर आप मुंहासों की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो हुए नीम की पत्तियों को पीस लें। इसमें जोजोबा या ऑलिव ऑयल को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। अब इसे रातभर के लिए अपने चेहरे पर लगा हुआ छोड़ दें। बाद में नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को साफ कर लें। इससे स्किन से मुंहासों की परेशानी दूर हो सकती है।

दाग-धब्बे हटाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें नीम की पत्तियां

चेहरे से दाग-धब्बों को हटाने के लिए भी आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुख्य रूप से मुंहासों के जिद्दी दाग को हटाने में मदद मिल सकती है। नीम की पत्तियों में मौजूद गुण स्किन को आराम देते हैं। साथ ही इसमें मौजूद गुण दाग-धब्बों को क्लीन कर सकते हैं।

अगर आप अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं, तो हर सप्ताह अपने चेहरे पर नीम की पत्तियों से तैयार पेस्ट लगाएं। इसके लिए एक बड़ा चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर लें। इसमें नींबू का रस और एक चुटकी हल्दी मिक्स करें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं। करीब 1 सप्ताह में 1 बार इस फेसपैक को लगाने से चेहरे पर चमक आ सकती है।

स्किन की जलन शांत करने के लिए कैसे लगाएं नीम की पत्तियां?

अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसटिव है, तो नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्किन में होने वाली जलन और खुजली की परेशानी को शांत कर सकता है। दरअसल, नीम की पत्तियों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जो स्किन पर होने वाली सूजन और जलन को कम कर सकता है। इतना ही नहीं, नीम की पत्तियां एक्जिमा जैसी गंभीर स्किन परेशानी का भी इलाज करने में प्रभावी हो सकते हैं।

You may like to read

इसके लिए आप रोजाना अपने चेहरे पर नीम की पत्तियों से तैयार तेल को लगा सकते हैं। इसके लिए नारियल तेल लें। इसमें नीम की कुछ पत्तियों को पीसकर डालें और कुछ दिनों तक इसे रहने दें। इसके बाद इस तेल को अपने चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे की जलन कम हो सकती है।

स्किन जवां करने के लिए कैसे लगाएं नीम की पत्तियां?

स्किन पर होने वाली झुर्रियों को कम करने के लिए भी नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। दरअसल, नीम की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स, नमी देने वाले ट्राइग्लिसराइड्स और विटामिन E भरपूर रूप से मौजूद होता है। नीम की पत्तियों के इन्हीं गुणों के कारण यह उम्र बढ़ने के लक्षणों से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। यह आपकी स्किन पर कसावट और टोंड लाने में प्रभावी साबित हो सकता है।

अगर आप अपने चेहरे से झुर्रियों की परेशानी को कम करना चाहते हैं, तो नीम की पत्तियों का पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें चंदन पाउडर को मिलाकर एक पैक तैयार कर लें। इसके बाद इस पैक को चेहरे पर लगाएं। सप्ताह में करीब 2 से 3 बार इस पैक को चेहरे पर लगाने से झुर्रियां और फाइन-लाइंस की परेशानी को कम किया जा सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

नीम की पत्तियां चेहरे से झुर्रियों को कम करने में मददगार हो सकता है।

स्किन की जलन शांत करने के लिए नीम की पत्तियों को लगा सकते हैं।

दाग-धब्बों को हटाने के लिए नीम की पत्तियां फायदेमंद हो सकती हैं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।