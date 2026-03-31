1 हफ्ते में बालों को कितनी बार धोना चाहिए? जानें, सही रूटीन और इसके पीछे का साइंस

अगर आप अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने बालों को सही तरीके से धोएं। वहीं, आप अपने बाल कितनी बार धो रहे हैं, यह बात भी आपके बालों पर नेगेटिव और पॉजिटिव असर डाल सकती है। आइए जानते हैं बालों को कितनी बार धोना चाहिए?

Hair Wash

How many times to wash hair a week : आज के समय में लोगों को बालों से जुड़ी कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसका मुख्य कारण बढ़ता प्रदूषण, खाने में पोषक तत्वों की कमी, बालों की सही केयर न करना इत्यादि हो सकता है। अगर आप अपने बालों को बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सप्ताह में आपको कितनी बार बाल धोना चाहिए। हम में से कई लोगों को यह बहुत ही सरल सवाल लग रहा होगा, लेकिन जयपुर में स्थित नारायणा हॉस्पिटल के विजिटिंग कंसल्टेंट डॉ. डिंपल कोठारी का कहना है कि हम में से हर एक व्यक्ति को यह अच्छे से पता होना चाहिए कि उनके बालों को कितनी बार धोना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए यह अलग हो सकता है। दरअसल, बालों को कितनी बार धोना चाहिए, यह बालों के प्रकार, स्कैल्प की स्थिति और जीवनशैली पर निर्भर करता है। आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं-

हर किसी के लिए एक जैसा नियम लागू नहीं होता

डॉक्टर कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि हर व्यक्ति के बाल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है, जबकि कुछ का ड्राई। ऐसे में सभी के लिए एक समान हेयर वॉशिंग रूटीन फायदेमंद नहीं माना जाता। ऑयली स्कैल्प वाले लोगों के बाल जल्दी चिपचिपे और गंदे दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें सप्ताह में 3 से 4 बार बाल धोना चाहिए, यह उनके बालों के लिए बेहतर होता है। वहीं, जिन लोगों के बालों का स्कैल्प ड्राई होता है, ऐसे लोगों के लिए सप्ताह में 1 से 2 बार बाल धोना पर्याप्त माना जाता है।

ऑयली स्कैल्प में बार-बार धोना क्यों जरूरी होता है?

डॉक्टर कहते हैं कि ऑयली स्कैल्प में सीबम का उत्पादन अधिक होता है। यह अतिरिक्त तेल बालों की जड़ों में जमा होकर गंदगी और डैंड्रफ की समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे में नियमित रूप से बाल धोना स्कैल्प को साफ रखने में मदद करता है। हालांकि, बहुत ज्यादा धोना भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे स्कैल्प की नैचुरल नमी कम हो सकती है।

ड्राई और कर्ली बालों के लिए कम वॉशिंग बेहतर क्यों मानी जाती है?

एक्सपर्ट का कहना है कि ड्राई और घुंघराले बालों में नमी की कमी पहले से ही होती है। ऐसे बालों को बार-बार धोने से उनकी ड्रायनेस और बढ़ सकती है। इसलिए इन बालों को कम बार धोना और साथ में मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है। इस तरह बालों की प्राकृतिक चमक और सॉफ्टनेस बनी रहती है।

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पसीना और प्रदूषण भी तय करते हैं वॉशिंग फ्रीक्वेंसी

अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक्सरसाइज करता है या उसे अधिक पसीना आता है, तो ऐसी स्थिति में बाल ज्यादा बार धोने की जरूरत हो सकती है। इसी तरह, जो लोग प्रदूषण वाले वातावरण में अधिक समय बिताते हैं, उनके बाल जल्दी गंदे हो जाते हैं। ऐसे मामलों में सप्ताह में 3 बार बाल धोना एक संतुलित विकल्प माना जाता है।

[caption id="attachment_1312872" align="alignnone" width="1200"] बालों को कितनी बार धोएं?[/caption]

नुकसानदायक हो सकता है गलत तरीके से बाल धोना

डॉक्टर कहते हैं कि बालों को गलत तरीके से धोने से भी नुकसान होने का खतरा रहता है। अगर आप बाल धोने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं। साथ ही, ज्यादा केमिकल वाले शैंपू का बार-बार उपयोग करने से स्कैल्प में जलन और बालों का झड़ना बढ़ सकता है। इसलिए माइल्ड शैंपू और हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर हो सकता है।

बाल धोने को संतुलित बनाएं

डॉक्टर का कहना है कि बालों को न तो बहुत ज्यादा धोना सही माना जाता है और न ही बहुत कम। अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, तो बाल धोने को संतुलन बनाए रखें। सही वॉशिंग रूटीन बालों को साफ, मजबूत और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही सही खानपान, पर्याप्त पानी पीना और तनाव को नियंत्रित रखना भी बालों की सेहत को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है।

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Highlights

बाल कितनी बार धोना चाहिए, यह बलों की क्वालिटी पर निर्भर करता है।

ऑयली बालों को अधिक बार धोने की जरूरत होती है।

ड्राई हेयर को थोड़ा कम धोना चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।