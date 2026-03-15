सप्ताह में कितनी बार बालों में तेल लगाना चाहिए? डॉक्टर से जानिए सही तरीका

Saptah Mein Kitni Baar Hair Oil Lagana Chahiye: अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हेल्दी बालों के लिए सप्ताह में कितनी बार तेल लगाना चाहिए?

मैं अपनी मां से 60 की उम्र में भी उनके घने, लंबे और काले बालों का राज पूछती हूं, तो वो एक ही जवाब देती हैं बेटा बालों में तेल लगाया करो।

Saptah Mein Kitni Baar Hair Oil Lagana Chahiye : बालों की देखभाल में तेल लगाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में लंबे समय से लोग बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि सप्ताह में कितनी बार बालों में तेल लगाना चाहिए और क्या कम या ज्यादा तेल लगाने से बालों को नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब डॉ. बी.एल जागिड़ से।

सप्ताह में कितनी बार बालों में तेल लगाना चाहिए?

डॉ. बी.एल जागिड़ कहते हैं कि आमतौर पर सप्ताह में 2 से 3 बार बालों में तेल लगाने से स्कैल्प को सही पोषण मिलता है। जब स्कैल्प हेल्दी रहते हैं तो बालों से जुड़ी समस्याएं भी कम होती हैं। लेकिन बालों में सप्ताह में कितनी बार तेल लगाना सही चाहिए, यह नीचे बताई चीजों पर निर्भर करता हैः

बालों का प्रकार स्कैल्प की स्थिति मौसम लाइफस्टाइल

डॉक्टर लोगों को बालों की प्रकृति के हिसाब से सप्ताह में कितनी बार तेल लगाना चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं।

बालों के प्रकार के हिसाब में तेल लगाने की सलाह

ड्राई बाल- स्किन और हेयर केयर एक्सपर्ट का कहना है कि जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा सूखे और बेजान हैं, तो उन्हें सप्ताह में 3 बार तेल लगाना चाहिए। ड्राई बालों में सप्ताह में 3 बार तेल लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है और बालों का झड़ना धीरे- धीरे कम होने लगता है। इतना ही नहीं सप्ताह में 3 बार तेल लगाने से बाल चमकदार और मुलायम बनते हैं। ऑयली बाल- जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है, उन्हें सप्ताह में 1 से 2 बार ही तेल लगाना चाहिए। ऑयली स्कैल्प वाले लोगों को हैवी ऑयलिंग करने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो हल्के हाथों से ही बालों में तेल लगाना चाहिए। नॉर्मल बाल- सामान्य बाल होने पर सप्ताह में 2 बार तेल लगाना चाहिए। सामान्य स्कैल्प होने पर बालों में पहले से ही पर्याप्त नमी होती है, ऐसे में सप्ताह में 2 बार तेल लगाने से बाल हेल्दी रहते हैं।

बालों में तेल लगाने का सही तरीका

स्किन और हेयर एक्सपर्ट कहते हैं कि बालों की समस्या से बचाव के लिए सिर्फ बालों में तेल लगाना सही नहीं होता है, बल्कि सही तरीके से बालों में तेल लगाना जरूरी होता है। बालों में तेल लगाने से पहले तेल को हल्का गुनगुना कर कर लें। गुनगुना तेल स्कैल्प में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। तेल लगाने के बाद उंगलियों से धीरे-धीरे स्कैल्प की मसाज करें। स्कैल्प की मसाज करने से तनाव कम होता है और बालों को पोषण मिलता है। बहुत ज्यादा तेल लगाने से स्कैल्प चिपचिपी हो सकती है और धूल-मिट्टी जमा हो सकती है। इसलिए 1 से 2 चम्मच तेल लगाना काफी होता है। तेल लगाने के बाद स्कैल्प पर उसे 2 से 3 घंटे या रातभर रखना जरूरी होता है। इसके बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धोना जरूरी होता है।

Highlights

स्कैल्प के पोषण के लिए बालों में तेल लगाना जरूरी है।

सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार तेल लगाना चाहिए।

तेल लगाने के बाद कम से 3 घंटे तक बाल नहीं धोने चाहिए।

Disclaimer: प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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