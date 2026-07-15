क्या हार्ड वॉटर चुपचाप आपके बालों को नुकसान पहुंचा रहा है? जानिए एक्सपर्ट की सलाह

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : July 15, 2026 2:44 PM IST
अगर आपके बाल अचानक ज्यादा झड़ने लगे हैं, रूखे और बेजान हो गए हैं या बार-बार टूट रहे हैं, तो इसकी वजह सिर्फ खराब डाइट या तनाव ही नहीं हो सकती। कई बार इसके पीछे हार्ड वॉटर (Hard Water) भी जिम्मेदार होता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. स्तुति खरे शुक्ला (Dr. Stuti Khare Shukla) बताती हैं कि कई बार बालों के झड़ने, गिरने और डैमेज के पीछे खानपान, जेनेटिक्स और न ही हार्मोनल समस्या होती है, बल्कि इसकी वजह हार्ड वॉटर भी हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि आज के समय जब शहरों में पानी की क्वालिटी खराब हो रही है तब हार्ट वॉटर लोगों के बालों को खराब कर रहा है।
हार्ड वॉटर वह पानी होता है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है। यह पानी बालों और स्कैल्प पर मिनरल्स की एक परत छोड़ देता है। लंबे समय तक बालों को साफ करने के लिए हार्ड वॉटर का इस्तेमाल किया जाए तो इससे स्कैल्प को नुकसान पहुंच जाता है। स्कैल्प खराब होने से बालों की समस्या भी तेजी से बढ़ जाती है।
पानी की क्वालिटी खराब होने से बाल झड़ते हैं।
डॉ. स्तुति खरे शुक्ला के अनुसार, हार्ड वॉटर के लगातार इस्तेमाल से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे-
कुछ लोगों को लंबे समय तक हार्ड वॉटर का इस्तेमाल करने से स्कैल्प में लालिमा और सूजन की परेशानी भी हो सकती है। डॉक्टर बताती हैं कि भारत से मध्य-पूर्व देशों में जाने वाले कई लोग वहां के अधिक खारे और हार्ड पानी के कारण बाल झड़ने की शिकायत करते हैं।
अगर आपके घर में हार्ड वॉटर आता है, तो सबसे पहले वॉटर सॉफ्टनर (Water Softener) लगाने पर विचार करें। बाजार में आज कई बड़े ब्रांड्स की मशीनें मौजूद हैं जो नॉर्मल नल के पानी को मुलायम बनाने में मदद करती है। यह वॉटर सॉफ्टनर पानी में मौजूद अतिरिक्त मिनरल्स और अशुद्धियों को कम करने में मदद करता है, जिससे नहाने और बाल धोने के लिए पानी बेहतर हो जाता है।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पानी बदलने पर भी आपको बालों की समस्या से राहत नहीं मिल रही है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें और इलाज करवाएं।