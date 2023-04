काले बालों के लिए इन 3 तरह से करें फिटकरी का इस्तेमाल, जानें इसके खास फायदे

Alum benefits for hair: फिटकरी का उपयोग आप अपने बालों के कई प्रकार से कर सकते हैं। ये बालों को काला करने के साथ इसकी रंगत में सुधार करती है।

How do you apply alum to hair: बालों के लिए फिटकरी, सुन कर भले ही आपको अजीब लगे लेकिन असल में ये बालों के लिए सचमुच काम करती है। दरअसल, फिटकरी का उपयोग करके घर पर आसानी से अपने बालों को रंग सकते हैं। इसे बाजार में आसानी से खरीदा जा सकता है। आप अपने सफेद बालों को काला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ फिटकरी पाउडर को पीस लें और फिर थोड़े से गुलाब जल का उपयोग करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बालों पर लगाएं और सूखने दें, इसके बाद आप इसे सामान्य पानी से धो सकते हैं। ऐसा हर दूसरे दिन, कम से कम दो सप्ताह तक करें, और आपको फर्क नजर आने लगेगा। इसी तरह आप फिटकरी का

1. नारियल तेल में मिला कर लगाएं फिटकरी

नारियल तेल में फिटकरी मिला कर लगाने से दो फायदे होते हैं। पहले तो आपके बाल काले होते हैं, दूसरा ये बालों के लिए कारगर तरीके से काम करता है। और स्कैल्प के पोर्स को खोल कर बाल बढ़ाने में मदद करता है। नारियल तेल का पोषण इसे हेल्दी बनाने में मददगार है।

2. फिटकरी के पाउडर को स्कैल्प में लगा लें

अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो, फिटकरी स्कैल्प को साफ करने और डैंड्रफ से बचाव में मददगार है। आप फिटकरी पाउडर को पीस लें और इसे पानी में मिला कर अपने स्कैल्प पर लगाएं। ये आपके स्कैल्प को साफ करेगा और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मददगार होगा।

3. मेहंदी में मिला कर लगाएं फिटकरी

मेहंदी में मिला कर फिटकरी लगाने से बालों को काला करने मेंमदद मिलती है। ये बालों की रंगत बनाए रखने और इसे काला करने में मदद करता है। तो, मेहंदी लें, इसमें फिटकरी को पीस कर मिलाएं। फिर इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर सूखने पर ठंडे पानी से ऐसे ही बाल धोल लें। रेगुलर इसका ऐसा इस्तेमाल की रंगत सुधारने में मददगार है।