Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Laser Treatment Kya Hai: शादी का सीजन आते ही होने वाली दुल्हनें अपने वेडिंग डे पर सबसे खूबसूरत दिखने के लिए प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट लेती हैं। लेकिन तेज धूप, आउटडोर फंक्शन्स और व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण टैनिंग, पिगमेंटेशन और असमान स्किन टोन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। खासतौर पर भारतीय मौसम और त्वचा के प्रकार को देखते हुए, ये समस्याएं शादी के समय चिंता का कारण बन सकती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो लेजर ट्रीटमेंट को चुन रही हैं। इसलिए बता दें कि यह एक आधुनिक लेजर ट्रीटमेंट स्किन केयर का एक प्रभावी और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है।
वैसे बहुत ही कम महिलाएं इसके बारे में जानती हैं। सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि लेजर ट्रीटमेंट हमारी स्किन से डार्क स्पॉट को क्लियर करने, पिगमेंटेशन को हटाने और स्किन टोन को ब्राइट करने में मदद करता है। आप तक अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए हमने काया स्किन केयर लिमिटेड की रीजनल हेड और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया पूजा से बात की। उन्होंने वेडिंग सीजन में स्किन केयर के लिए लेजर ट्रीटमेंट के फायदों के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर लेजर ट्रीटमेंट टैन और पिगमेंटेशन को कैसे ट्रीट करने में मदद करते हैं।
डॉक्टर ने बताया कि टैनिंग तब होती है जब त्वचा धूप से बचने के लिए ज्यादा मेलेनिन बनाने लगती है। वहीं पिगमेंटेशन जैसे मेलाज्मा, सन स्पॉट्स या मुहांसों के बाद बने दाग हार्मोनल बदलाव, धूप या त्वचा की सूजन के कारण हो सकते हैं। कई बार क्रीम, फेशियल या घरेलू उपाय सिर्फ कुछ समय तक रहने वाली चमक देते हैं, लेकिन त्वचा की गहराई में मौजूद पिगमेंटेशन पर असर नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम लेजर ट्रीटमेंट की बात करें तो यह इस समस्या को जड़ से टारगेट करते हैं।
शादी की तैयारियों के दौरान लड़कियों के लिए टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में लेजर ट्रीटमेंट्स का सबसे बड़ा फायदायह है कि ये हमारे लिए क्विक, कन्वीनिएंट और टाइम-सेविंग होते हैं। आमतौर पर एक सेशन कम समय में ही पूरा हो जाता है और इसके बाद व्यक्ति आप अपने डेली रूटीन को शुरू कर सकती हैं। यह आपके समय की बचत करने में मदद करता है।
बेहतर और प्रभावी परिणामों के लिए लेजर ट्रीटमेंट को सही समय पर शुरू करना जरूरी होता है। पिगमेंटेशन की गहराई और त्वचा के प्रकार के अनुसार एक से अधिक सेशन्स की आवश्यकता हो सकती है। इन लेज़र ट्रीटमेंट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर सेशन कम समय में पूरा हो जाता है और इसमें ज्यादा रिकवरी टाइम नहीं लगता। यही वजह है कि ये ट्रीटमेंट क्विक, कन्वीनिएंट और वेडिंग सीजन की व्यस्त तैयारियों के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं।
जहां स्किन केयर प्रोडक्ट्स और फेशियल सीमित असर दिखाते हैं, वहीं लेजर ट्रीटमेंट टैन और पिगमेंटेशन के लिए एक वैज्ञानिक और भरोसेमंद समाधान प्रदान करते हैं। सही तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों की देखरेख में किए गए ट्रीटमेंट से त्वचा की टोन, टेक्सचर और नेचुरल ब्राइटनेस में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है। कम समय में मिलने वाले प्रभावी परिणामों के कारण, लेजर ट्रीटमेंट आज वेडिंग सीजन स्किन केयरका एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल विकल्प बनते जा रहे हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information