Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

गंजापन कितना आम है? जानें पुरुष या महिला, किसे होता है ज्यादा हेयर फॉल

पुरुषों में गंजापन ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं, महिलाएं हेयर फॉल से ज्यादा परेशान रहती हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि पुरुषों और महिलाओं में से किसमें गंजापन ज्यादा आम होता है?

गंजापन कितना आम है? जानें पुरुष या महिला, किसे होता है ज्यादा हेयर फॉल
VerifiedVERIFIED By: DR. Vineet

Written by Anju Rawat |Published : February 15, 2026 2:05 PM IST

How Common is Baldness: बालों का झड़ना एक आम समस्या है। हेयर फॉल महिला और पुरुष, दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन, महिलाओं में हेयर फॉल की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि, कुछ लोगों में गंजापन भी देखने को मिलता है। गंजापन भी आजकल एक सामान्य समस्या बनती जा रही है। कई लोग गंजेपन की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि गंजापन कितना आम है? पुरुष और महिलाओं में से किसमें गंजापन ज्यादा नॉर्मल होता है? आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं इसके बारे में-

पुरुष या महिला, किसे होता है ज्यादा हेयर फॉल

आपको बता दें कि पुरुषों में गंजापन ज्यादा आम है। खासकर, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस के कारण। इसमें आमतौर पर माथे के दोनों किनारों से बाल पीछे की तरफ हटने लगते हैं। सिर के ऊपरी हिस्से में बाल कम होने लगते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण आनुवंशिक प्रवृत्ति और हार्मोनल बदलाव होते हैं। टेस्टोस्टेरोन से बनने वाला डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) हेयर फॉलिकल्स को छोटा कर देता है, जिससे बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं और बाल धीरे-धीरे झड़ने लगते हैं। कई पुरुषों में यह समस्या 20–30 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो सकती है।

वहीं, महिलाओं में गंजापन कम दिखता है। लेकिन, हेयर फॉल की समस्या महिलाओं में बेहद सामान्य रहती है। महिलाओं में आमतौर पर बाल पूरे सिर में पतले होने लगते हैं। लेकिन, महिलाओं में पूरी तरह से गंजापन कम ही होता है।

Also Read

More News

महिलाओं में बाल झड़ने के कारण

  • हार्मोनल असंतुलन
  • थायरॉयड की समस्या
  • पीसीओएस
  • गर्भावस्था के बाद के बदलाव
  • मेनोपॉज
  • शरीर में पोषण की कमी
तनाव और हेयर ट्रीटमेंट्स का ज्यादा उपयोग महिलाओं में बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, महिलाओं में आयरन, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी भी बाल झड़ने की बड़ी वजह बनती है।

पुरुषों और महिलाओं में बालों के झड़ने के पीछे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-

  • तनाव
  • अनियमित नींद
  • फास्ट फूड का अधिक सेवन
  • प्रदूषण
  • केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स
  • बार-बार हीट स्टाइलिंग
  • हेयर कलर या टाइट हेयरस्टाइल

बालों को हेल्दी कैसे बनाकर रखें?

  • बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट लें। अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, बायोटिन और विटामिन्स जरूर शामिल करें। इनसे बालों की सेहत में काफी सुधार होगा।
  • स्कैल्प की साफ-सफाई जरूर करें। हल्के शैंपू और हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।
  • तनाव में रहने से बचना भी जरूरी है। तनाव बालों के झड़ने का कारण बन सकता है।

गंजापन एक आम लेकिन जटिल समस्या है। यह पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों में पैटर्न बाल्डनेस बेहद आम है, जबकि महिलाओं में बाल पतले होने की समस्या ज्यादा देखी जाती है। इसलिए समय पर देखभाल और सही इलाज से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More