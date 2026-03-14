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How can I use Kalonji seeds for grey hair : गलत खानपान, रोजाना स्कैल्प की मालिश न करने से कम उम्र में ही लोगों को बालों के सफेद होने की समस्या हो रही है। सफेद बालों से परेशान अक्सर लोग ऐसे प्राकृतिक उपायों की तलाश में रहते हैं, जो न सिर्फ बालों को नेचुरली काला करें, बल्कि बालों से जुड़ी समस्याओं को पूरी तरह से दूर भी रखें। सफेद बालों को काला करने का सुरक्षित उपाय है कलौंजी। कलौंजी (Nigella sativa) यानी ब्लैक सीड से सदियों से बालों की सेहत सुधारने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च दोनों में यह पाया गया है कि कलौंजी में मौजूद थाइमो क्विनोन (Thymoquinone), एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करने और स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रिसर्चकी रिपोर्ट बताती है कि कलौंजी में पाए जाने वाले थाइमो क्विनोन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण स्कैल्प को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। बालों में कलौंजी लगाने से न सिर्फ बालों का सफेद होना रोकता है, बल्कि यह बीज बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं।
सफेद बालों को काला करने के लिए कलौंजी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शामिल हैः
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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