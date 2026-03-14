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बालों को काला करने में किस तरह फायदेमंद है कलौंजी? जानें लगाने के 3 तरीके जिससे बालों को होगा फायदा

How to make kalonji oil for grey hair naturally: सफेद बालों को काला करने के लिए कलौंजी के बीज काफी फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं सफेद बालों को काला करने के लिए कलौंजी के बीजों का इस्तेमाल कैसे करें...

बालों को काला करने में किस तरह फायदेमंद है कलौंजी? जानें लगाने के 3 तरीके जिससे बालों को होगा फायदा

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 14, 2026 10:24 AM IST

How can I use Kalonji seeds for grey hair : गलत खानपान, रोजाना स्कैल्प की मालिश न करने से कम उम्र में ही लोगों को बालों के सफेद होने की समस्या हो रही है। सफेद बालों से परेशान अक्सर लोग ऐसे प्राकृतिक उपायों की तलाश में रहते हैं, जो न सिर्फ बालों को नेचुरली काला करें, बल्कि बालों से जुड़ी समस्याओं को पूरी तरह से दूर भी रखें। सफेद बालों को काला करने का सुरक्षित उपाय है कलौंजी। कलौंजी (Nigella sativa) यानी ब्लैक सीड से सदियों से बालों की सेहत सुधारने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च दोनों में यह पाया गया है कि कलौंजी में मौजूद थाइमो क्विनोन (Thymoquinone), एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करने और स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

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बालों के लिए कलौंजी के फायदे

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रिसर्चकी रिपोर्ट बताती है कि कलौंजी में पाए जाने वाले थाइमो क्विनोन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण स्कैल्प को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। बालों में कलौंजी लगाने से न सिर्फ बालों का सफेद होना रोकता है, बल्कि यह बीज बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं।

बालों को काला करने के लिए कलौंजी कैसे लगाएं

सफेद बालों को काला करने के लिए कलौंजी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शामिल हैः

  1. कलौंजी का तेल- बाजार में कलौंजी का तेल आसानी से मिल जाता है। बालों को काला करने के लिए 1 से 2 चम्मच कलौंजी का तेल लें। इसे हल्का गुनगुना कर लें। गुनगुने कलौंजी के तेल से स्कैल्प पर मसाज करें। कलौंजी के तेल को बालों में 30 मिनट या रातभर लगाकर छोड़ दें। सुबह माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों की जड़ों को पोषण देता है। सप्ताह में 2 से 3 इस तरह से कलौंजी का तेल लगाने से सफेद बाल धीरे-धीरे काले होने लगते हैं।
  2. नारियल तेल और कलौंजी का तेल- बालों को काला करने के लिए नारियल तेल में कलौंजी का तेल मिलाकर भी लगाया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच कलौंजी का तेल मिलगाएं। इस मिश्रण को हल्का गुनगुना करके स्कैल्प पर लगा लें। नेशनल मेडिसिन की वेबसाइट  पर छपी रिपोर्ट बताती है कि नारियल का तेल और कलौंजी के तेल का मिश्रण न सिर्फ सफेद बालों को काला करता है, बल्कि बालों की लंबाई और चमक को भी बढ़ाता है।
  3. कलौंजी और मेथी का हेयर मास्क- कलौंजी और मेथी के बीजों का हेयर मास्क न सिर्फ सफेद बाल और डैंड्रफ के लिए भी उपयोगी होता है, बल्कि बालों का गिरना भी बंद करता है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी दाना को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह पीसकर पेस्ट बनाएं और 30 मिनट बालों में लगाएं।

Highlights

  • कलौंजी सफेद बालों को काला करने में मददगार है।
  • कलौंजी में कई पोषक तत्व होते हैं।
  • बालों को काला करने के लिए कलौंजी का हेयर मास्क भी मददगार है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More