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Botox Or Fillers Kaise Kaam Karte Hain: आजकल बढ़ती उम्र के असर को कम करने और चेहरे को जवां बनाए रखने के लिए बोटॉक्स, डर्मल फिलर्स और थ्रेड लिफ्ट जैसे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लोगों ने इनके बारे में अधिकतर सेलेब्रिटीज से ही सुना है कि फला एक्सट्रेट ने लिप फिलर्स किया है तो किसी ने अपने फेस पर बोटॉक्स करवाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ट्रीटमेंट्स क्यों और कैसे किए जाते हैं।
सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं जिनके मन में यह सवाल होता है कि ये ट्रीटमेंट्स कैसे काम करते हैं और इनमें से कौन-सा विकल्प उनके लिए सही है। इसलिए हमने सही जानकारी पाने के लिए नारायणा हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट कंसलटेंट डॉक्टरप्रियंका अग्रवाल से बात की। उन्होंने हर ट्रीटमेंट का काम करने का तरीका, असर और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं डॉक्टर ने क्या बताया है।
बोटॉक्स के इंजेक्शन आधारित ट्रीटमेंट है, जो चेहरे की उन मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिनकी वजह से झुर्रियां पड़ती हैं। यह खासतौर पर माथे की लकीरों, आंखों के आसपास की झुर्रियों (क्रो-फीट) और भौंहों के बीच की लाइनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मांसपेशियां थोड़ी ढीली हो जाती हैं, तो त्वचा पर पड़ने वाली सिलवटें कम नजर आने लगती हैं। बोटॉक्स का असर आमतौर पर 3 से 6 महीने तक रहता है और यह सर्जरी के बिना किया जाने वाला सुरक्षित प्रोसीजर माना जाता है।
उम्र बढ़ने के साथ चेहरे की त्वचा से कोलेजन और वॉल्यूम कम होने लगता है, जिससे गाल पिचक जाते हैं, होंठ पतले दिखने लगते हैं और चेहरे पर गहराई वाली झुर्रियां उभर आती हैं। डर्मल फिलर्स में हयालूरोनिक एसिड जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जो त्वचा में खोए हुए वॉल्यूम को वापस लाते हैं।
फिलर्स का उपयोग गालों, होंठों, नासोलैबियल लाइन्स और जॉलाइन को शेप देने के लिए किया जाता है। इसका असर तुरंत नजर आता है और परिणाम 6 महीने से लेकर 18 महीने तक रह सकते हैं, जो इस्तेमाल किए गए फिलर्स (फिलर्स क्या होता है) पर निर्भर करता है।
थ्रेड लिफ्ट उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिनकी त्वचा ढीली पड़ने लगी है लेकिन वे सर्जरी नहीं कराना चाहते। इस प्रक्रिया में खास प्रकार के मेडिकल थ्रेड्स को त्वचा के नीचे डाला जाता है, जो त्वचा को ऊपर की ओर खींचकर लिफ्ट देते हैं। ये थ्रेड्स समय के साथ घुल जाते हैं और साथ ही कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। थ्रेड लिफ्ट का असर 1 से 2 साल तक रह सकता है और यह चेहरे, गर्दन और जॉलाइन को टाइट करने में मदद करता है।
डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, सही स्किन ट्रीटमेंट का चुनाव आपकी उम्र, त्वचा की स्थिति, समस्या और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। अगर समस्या सिर्फ फाइन लाइन्स और एक्सप्रेशन रिंकल्स की है, तो बोटोक्स बेहतर विकल्प हो सकता है। चेहरे में वॉल्यूम की कमी है, तो फिलर्स सही रहते हैं। वहीं, ढीली त्वचा और हल्के सैगिंग के लिए थ्रेड लिफ्ट कारगर हो सकती है।
किसी भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट से पहले अनुभवी डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श लेना बेहद जरूरी है। सही जांच और विशेषज्ञ की सलाह से न सिर्फ बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि साइड इफेक्ट्स का जोखिम भी कम होता है। याद रखें, खूबसूरती का असली राज स्वस्थ त्वचा और सही जानकारी में छिपा है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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