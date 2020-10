Ubtan for Glowing Skin in Hindi: उबटन का इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा है। उबटन लगाने से चेहरे पर चमक, निखार आता है। त्वचा साफ और मुलायम बनती है। अक्सर शादी होने से पहले दुल्हन को हल्दी, बेसन से तैयार उबटन का लेप लगाया जाता है, ताकि शादी वाले दिन त्वचा पर चमक नजर आए। आप सप्ताह में दो से तीन बार उबटन लगाकर प्रदूषण, धूल-मिट्टी से होने वाली नुकसान से त्वचा को बचा सकते हैं। उबटन लगाने से त्वचा पर निखार (ubtan benefits for skin in hindi) आने के साथ ही ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, मुंहासे आदि दूर होते हैं। इसका त्वचा पर कोई साइड एफेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक तरीका है त्वचा को खूबसूरत और हेल्दी बनाए रखने का। इसमें केमिकल नहीं होता। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। हम आपको दो आसान होममेड उबटन बनाने के बारे में बता रहे हैं… Also Read - लड़कों को भी होती है स्किन केयर की जरूरत, इस तरह से अपनी त्वचा को बनाएं सॉफ्ट

1.चंदन का उबटन

यह होनी वाली दुल्हन के लिए काफी कारगर होता है। खास कर जो लड़कियां कामकाजी होती है उन्हें इस उबटन का इस्तेमाल निखार पाने में काफी मदद करता है।

चंदन का उबटन बनाने के लिए सामग्री

हल्दी आधा चम्मच

चंदन का पाउडर दो चम्मच

बेसन 1 चम्मच

दूध जरूरत के मुताबिक

कैसे बनाएं और लगाएं चंदन का उबटन

इन सभी चीजों को मिलाकर इसका पेस्ट बना लें, दूध की जगह गुलाबजल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहें तो सामान्य हल्दी की जगह कस्तूरी हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसे आप पूरे शरीर पर कहीं भी लगा सकती हैं। इसे सप्ताह में 3 बार लगा सकते हैं और इसे सूखने पर धो लें। इससे आपकी त्वचा को निखार मिलता है।

2. बेसन से बना उबटन

बेसन का उबटन (Besan ubtan) महिलाएं सबसे ज्यादा लगाती हैं। बेसन का उबटन (Ubtan for Glowing Skin in Hindi) लगाने से त्वचा की टैनिंग दूर होती है। त्वचा को सनबर्न से बचाने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा पर निखार, ग्लो लाने में मदद करते हैं। साथ ही मुंहासों के कारण हुए दाग-धब्बे भी कम होने लगते हैं।

बेसन का उबटन बनाने के लिए सामग्री

खीरा 1

बेसन 2 चम्मच

चंदन का पाउडर 1 चम्मच

थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच दही

रोज ऑयल आधा चम्मच

कैसे बनाएं और लगाएं चंदन का उबटन

खीरे को छीलकर इसे घिस लें। अब इसमें बेसन डालें। चंदन का पाउडर मिलाएं। साथ ही इसमें हल्दी, गुलाब का तेल डालें। इस पेस्ट में एक चम्मच दही डालें। इसे मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए सूखने दें। सप्ताह भर में चेहरे का रंग साफ हो जाएगा। त्वचा पर चमक और निखार नजर आने लगेगा।

