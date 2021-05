Jaggery Facial At Home : गुड़ एक देसी सुपरफूड है जो आयरन से भरपूर होने के कारण हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी है। एनिमिया से पीड़ित महिलाओं और ग्रोइंग एज में बच्चों को गुड़ खिलाने से उनकी कमज़ोरी दूर होती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गुड़ आपको अंदर से हेल्दी बनाने के साथ बाहर से खूबसूरत भी बनाता है।जी हां, गुड़ से आपकी स्किन पर नया निखार आ सकता है। खासकर, लॉकडाउन में जब लोग ब्यूटी पार्लर और स्पा जैसी सर्विसेस नहीं पा रहे हैं। ऐसे में चेहरे की खोयी रौनक पाने के लिए आप घर पर फेशियल करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानें गुड़ से फेशियल करने का तरीका और इसके फायदे। (Jaggery Facial At Home in Hindi) Also Read - रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने बताया कैसे घरेलू नुस्खों के साथ किया कोरोना का सामना, सभी के काम आएंगी उनकी टिप्स

त्वचा पर गुड़ लगाने के फायदे(Jaggery Facial At Home Benefits)

चेहरे पर गुड़ लगाने से त्वचा की स्क्रबिंग होती है। जिससे डेड स्किन सेल्स की जमा परत हट जाती है और स्किन पर नैचुरल ग्लो आता है।

डार्क स्पॉट्स कम होता है।

नैचुरल स्किन पीलिंग के तौर पर गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे, ग्लाइकोलिक पील (Glycolic Peel) जैसा प्रभाव स्किन पर पड़ता है।

ऐसे बनाएं होममेड एलोवेरा- जैगरी फेस पैक

एक चम्मच गुड़ पाउडर लें और इसमें, एक चम्मच एलोवेरा जेल और बादाम तेल की कुछ बूंदें मिलाएं।

अब, इसमें एक टमाटर मसलकर मिलाएं।

फिर मिश्रण को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें ज़रूरत के अनुसार बेसन मिला सकते हैं। अब, इस मिश्रण को एक तरफ रखें और फेशियल की तैयारी करें।

घर पर जैगरी फेशियल करने का स्टेप- बाई-स्टेप तरीका