Hair Mask for Sun Protection: सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा और शरीर को नुकसान पहुंचाती है ये हम सब जानते हैं। त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए हम चेहरा ढक कर बाहर निकलते हैं और सनस्क्रीन लगाकर इसके हानिकारक प्रभावों से त्वचा को तो बचा लेते हैं। लेकिन हम अपने बालों को अक्सर सूरज की किरणों से बचाने के लिए कोई खास उपाय नहीं करते जिससे हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। बालों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए उनहें ढ़कना काफी नहीं होता इसके लिए आप कुछ घरेलू हेयर मास्क (DIY Hair Mask) का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बाल झड़ने से बचा सकते हैं।

एलोवेरा हेयर मास्क (Aloe Vera Hair Mask for Sun Protection)

एलोवेरा में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं और साथ ही ये बालों को पोषण देने के लिए सबसे उपयोगी होता है। इसे शहद मिलाकर बालों पर लगाएं और एक घंटे बाद बाल धो लें। ये प्रक्रिया सप्ताह मे 2 बार अपनाएं जिससे आपके बालों को पोषण और सूरज की किरणों से सुरक्षा मिले।

अंडा से बना हेयर मास्क (DIY Hair Mask)

अंडा बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है इसके यॉक में तमाम तरह के प्रोटीन के साथ- साथ सल्फर, जिंक और आयरन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अंडा बालों को पोषण तो देता है साथ ही उनहें चमकदार (Homemade Hair Mask for Sun Damaged Hair Care in Hindi) भी बनाता है। इसे शहद और ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर 15-20 मिनट के लिए लगाकर रखें। आप सप्ताह में 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये बालों को घना बनाता है और साथ ही डैमेज्ड बालों को रिपेयर करता है।

ऑलिव ऑयल ट्रीटमेंट

ऑलिव ऑयल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन E और एसिड होता है और साथ ही इसमें बालों को पोषण देने वाले फैट्स मौजूद होते हैं, इसे गर्म करके सिर में मालिश करें ये बालों को मजबूत तो करता ही है, बालों को रुसी से और सनबर्न से भी बचाता है।

