Homemade Glycerin Benefits in Hindi: सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा हमारी त्वचा को नुकसान होता है। ड्राई स्किन, बेजान त्वचा, खुरदुरी सी हाथों की हथेलियों से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। चेहरे की देखभाल तो आप सर्दियों में खूब करते (Winter skin care tips in hindi) हैं, लेकिन हाथों को मुलायम बनाए रखने के लिए अक्सर उपाय नहीं सूझता। बार-बार एक ही क्रीम और तेल लगाकर फायदा नहीं हो रहा है, तो आप खुद से घर पर बनाएं ग्लिसरीन से मुलायम हाथ पाने के लिए (Homemade Glycerin) क्रीम। सर्दियों में आपकी हाथों की त्वचा रूखी हो गई है, तो उन्हें मुलायम बनाएंगे ये होममेड ग्लिसरीन क्रीम (Homemade glycerin benefits in hindi)। जानें, घर पर ग्लिसरीन से क्रीम कैसे बना सकते हैं और इससे त्वचा को क्या फायदे होते हैं….

ग्लिसरीन से क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए

ग्लिसरीन- 1 चम्मच

गुलाब जल- दो चम्मच

नारियल तेल- एक चम्मच

बादाम का तेल- एक चम्मच

ग्लिसरीन बनाने का तरीका (How to make Glycerin at Home)

इसके लिए एक चम्मच बादाम और नारियल का तेल मिलाकर गर्म करें। इसे तब तक गर्म जब तक यह अच्छी तरह मिल ना जाए। उसके बाद इसे दूसरे बॉउल में डालकर कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं ताकि सब चीजें अच्छी तरह मिल सके।

ग्लिसरीन के फायदे क्या हैं? (Benefits of Glycerin)

त्वचा को करती है मॉइश्चराइज

ग्लिसरीन (Glycerin) से तैयार क्रीम हाथों को मॉइश्चराइज (moisturize) करते हैं। रोजाना इस क्रीम का इस्तेमाल करने से आपके हाथ हवा से मॉइश्चर को अवशोषित (Benefits & uses of Glycerin for skin care) करने लगते हैं। मॉइश्चर अवशोषित करने के बाद हाथों से शुष्क त्वचा और पैच कम होने लगते हैं। ग्लिसरीन क्रीम लगाने के कुछ समय बाद ही आपके हाथ मुलायम हो जाते हैं।

हीलिंग इफेक्ट

ग्लिसरीन में कई गुण होते हैं जो कोशिकाओं के विकास में मदद करते हैं। जिसकी वजह से अगर आपको कोई त्वचा संबंधी समस्या है तो वह दूर हो जाएगी। रोजाना ग्लिसरीन क्रीम का इस्तेमाल करने से इंफेक्टिड टिशू की ग्रोथ बंद हो जाती है।

त्वचा को हानिकारक केमिकल से बचाए

ग्लिसरीन क्रीम में मौजूद नारियल के तेल की वजह से त्वचा की एपिडर्मल लेयर मोटी हो जाती है। जिसकी वजह से केमिकल त्वचा तक नहीं पहुंच पाते हैं और हाथों की त्वचा स्वस्थ (how to get soft hand in winter) रहती है।

