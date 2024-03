Egg for skin: सिर्फ बॉडी बनाने के लिए ही नहीं नेचुरल ग्लो वापस पाने के काम भी आएगा अंडा, बस जान लें सही इस्तेमाल

Egg for glowing skin: बदलते मौसम के अनुसार अक्सर हमारी स्किन का नेचुरल ग्लो भी चला जाता है, जिसे वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको एक आसान तरीके के बारे में बताने वाले हैं।

How to Get Natural Glow Back With Egg: जब भी मौसम में बदलाव आता है, तो उसके साथ-साथ हमारी स्किन में भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख बदलाव यही होता है कि हमारी स्किन का नेचुरल ग्लो चला जाता है। स्किन का निखार गायब आसानी से होता है, लेकिन उसे वापस पाना काफी मुश्किल होता है। वैसे तो मार्केट में कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो स्किन के निखार को बढ़ाने का दावा करते हैं। लेकिन यह भी सच है मार्केट में मंहंगे दामों पर मिलने वाली चीजें भी कई बार केमिकल बेस्ड होती हैं और इस कारण से लोग अपनी स्किन के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं। अगर बदलते मौसम के कारण आपकी स्किन का नेचुरल निखार भी गायब होने लगा है, तो आपको महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको अंडे जैसी नेचुरल चीज की मदद से स्किन के नेचुरल निखार को वापस पाने के तरीके के बारे में बताने वाले हैं।

स्किन के लिए अंडा

अंडे का इस्तेमाल सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं बल्कि स्किन के खोए हुए नेचुरल निखार को लापस पाने के लिए भी किया जा सकता है। अंडे में ल्यूटीन (Lutein) जैसे ऐसे कई तरह के विशेष तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन के खोए हुए निखार को वापस लाने में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं अंडे का नियमित रूप से इस्तेमाल एजिंग के लक्षणों को दूर रखता है और त्वचा में लचीलापन बनाए रखता है।

अंडे से बनाएं फेस मास्क

स्किन के नेचुरल निखार को वापस पाने के लिए अंडे के सफेद हिस्से से फेस मास्क बनाया जा सकता है और उसका तरीका भी बहुत आसान है। एक अंडे से सफेद हिस्सा निकाल लें और उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला लें। इसके बाद एक चम्मच शुगर पाउडर या पीसी हुई चीनी लें और उसे इस मिश्रण में अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिक्स होने के बाद यह थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा, जिसे आप फेस मास्क के रूप में अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

पूरी तरह से नेचुरल

अंडे से बना ये फेस मास्क आपकी स्किन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगा क्योंकि यह नेचुरल है और इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही यह नेचुरल फेस पैक न सिर्फ ग्लोइंग स्किन प्रदान करेगा बल्कि साथ ही साथ त्वचा में एजिंग के लक्षणों को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा।

कोई साइड इफेक्ट्स नहीं

वैसे तो मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते है, जो आपके ग्लोइंग स्किन के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये स्किन केयर प्रोडक्ट महंगे होने के साथ-साथ इनसे अन्य कई साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनका इस्तेमाल करना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है।

डर्मोटोलॉजिस्ट से सलाह

हालांकि, हर व्यक्ति का स्किन टाइप अलग तरह का होता है और इसलिए जरूरी नहीं है कि एग फेस मास्क ठीक से काम करे। इसलिए अंडे का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने स्किन डॉक्टर से संपर्क से इस बारे में सलाह लेना भी अच्छा विकल्प हो सकता है।