ठंड में Dry hands से परेशान? घर पर करें ये 4 काम, मिलेगी हाथों की स्किन फिर हो जाएगी मुलायम

Winter skin care: ठंड के मौसम में अक्सर स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। इस लेख में जानें 4 घरेलू तरीकों के बारे में जिनकी मदद से घर पर ही हाथों की स्किन को मुलायम बनाया जा सकता है।

How to get soft hands सर्दियों के मौसम को स्किन का दुश्मन माना जाता है। इस दौरान चलने वाली शुष्क हवा स्किन के छिद्रों के अंदर नमी को भी सुखा देती है, जिस कारण से त्वचा में रूखापन होने लगता है। देखा जाता है कि सर्दियों में अक्सर लोग स्किन के लिए तरह-तरह की कोल्ड क्रीम व अन्य मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी प्रोडक्ट हाथों की स्किन के आगे फेल हो जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि काम आदि करने के दौरान हमारे हाथ बार-बार पानी मे गीले होते रहते हैं और इस कारण से ये प्रोडक्ट उनपर काम नहीं नहीं कर पाते हैं। यही कारण है सर्दियों के दिनों में ज्यादातर लोगों के हाथों की स्किन में रूखापन आ जाता है और वे फटने लगते हैं। लेकिन मार्केट के मंहगे प्रोडक्ट फेल हुए तो क्या हुआ, इस समस्या का हल हमारे घरेलू उपायों में आज भी है। आज हम आपको 4 ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने हाथों की स्किन को सॉफ्ट रख सकते हैं -

1. रात को धोएं गर्म पानी से

अगर आपके हाथ सर्दियों में फटे रहते हैं, तो यह आदत डाल लेनी चाहिए। रोज रात को गुनगुने पानी के साथ हाथ धोने से दिनभर हाथों की त्वचा में नमी बनी रहती है। हाथों की नमी को ज्यादा देर तक बनाए रखने के लिए गर्म पानी में हाथों को कम से कम 10 से 15 मिनट धोएं और फिर तौलिए को हाथों के साथ लपेट लें। कम से कम 15 से 20 मिनट तौलिए को हाथों से लपेट कर रखें।

2. जैतून व नारियल का तेल

ऑलिव ऑयल को त्वचा के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार नारियल का तेल भी लंबे समय तक त्वचा को नम बनाए रखता है। जैतून व नारियल दोनों में कई प्रकार के विटामिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हैं। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएं और हाथों को अच्छे से धोने के बाद तेल के मिश्रण से मालिश करें।

3. शहद और एलोवेरा

शहद और एलोवेरा दोनों को ही त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अगर आपके हाथों की स्किन का रूखापन बढ़ता जा रहा है, तो शहद व एलोवेरा के जेल दोनों को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसका लेप हाथो पर लगाएं और कम से कम 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद हाथों को सूती कपड़े से रातभर ढक कर रखें।

4. दूध की क्रीम या दही

कच्चे दूध की क्रीम हो या फिर दही दोनों का इस्तेमाल हाथों के रूखेपन को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको घरेलू उपायों का इस्तेमाल करने का समय नहीं है, तो यह देसी तरीका आपके काफी काम आ सकता है। आप दिन में किसी भी समय कच्चे दूध की क्रीम को अपने हाथों पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो उसके साथ लगभग 10 मिनट तक हाथों की मालिश करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

