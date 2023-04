सर्दियों में स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाने के लिए अपनाएं ये 3 आसान उपाय, बाल भी होंगे शाइनी-हेल्दी

सर्दियों में स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाने के लिए अपनाएं ये 3 आसान उपाय, बाल भी होंगे शाइनी-हेल्दी

ठंड के मौसम में त्वचा के साथ ही बालों, स्कैल्प की भी नमी खो जाती है। ऐसे में कुछ उपायों को अपनाने से आप ठंड के मौसम में भी पा सकते हैं हेल्दी बाल और स्कैल्प (Home Remedies to get rid of Dandruff in winter).....

Remedies to remove dandruff from scalp in winter: सर्दी के मौसम में जिस तरह त्वचा रूखी हो जाती है, ठीक उसी तरह स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है। ऐसे में ठंड में बालों के साथ-साथ स्कैल्प की भी खास देखभाल करने की जरूरत होती है। स्कैल्प ड्राई, पपड़ी जमे और डैंड्रफ बढ़ने से बाल तेजी से गिर सकते हैं। ऐसे में बालों में एक से दो बार हेयर ऑयलिंग जरूर करना चाहिए। तेल लगाकर सिर की मालिश करने से स्कैल्प एक्सफोलिएट होता है। इससे यह गहराई से साफ होता है। स्कैल्प पर जमी गंदगी, प्रदूषण, रूसी आदि निकल जाते हैं। ठंड के मौसम में त्वचा के साथ ही बालों, स्कैल्प की भी नमी खो जाती है। ऐसे में कुछ उपायों को अपनाने से आप ठंड के मौसम में भी पा सकते हैं हेल्दी बाल और स्कैल्प (Home Remedies to get rid of Dandruff in winter).....

नींबू-नारियल तेल से दूर होगी रूसी

सर्दियों में बाल और स्कैल्प की त्वचा बहुत अधिक ड्राई हो जाती है। रूखे स्कैल्प के कारण ही रूसी की समस्या शुरू होती है। रूसी होने से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में रूसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है वरना आपके बालों को बहुत अधिक नुकसान पहुंच सकता है। यदि आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है, तो खोपड़ी पर नींबूं का रस अप्लाई करें। नारियल तेल में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। इसे स्कैल्प पर उंगलियों से लगाएं और फिर 1-2 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें। फिर बालों को माइल्ड शैम्पू से साफ कर लें।

रूसी जड़ से दूर करने वाला शैम्पू करें अप्लाई

कोई भी शैम्पू सर्दियों के मौसम में लगाने से बचें। किसी हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेकर एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप अपने शैम्पू में टी ट्री ऑयल या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर लगाएं। जल्द लाभ दिखेगा।

नीम का तेल दूर करे रूसी की समस्या

यदि आपको डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा है, तो बालों में अच्छी क्वालिटी का नीम का तेल (Neem Oil benefits in Hair) लगाएं। इससे स्कैल्प में होने वाली खुजली, फोड़े-फुंसी, रूखेपन, रूसी आदि की समस्या से निजात मिल सकता है। सप्ताह में दो बार इसका इस्तेमाल करें। आप इसे अपने शैम्पू में भी मिला सकते हैं।