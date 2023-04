होठों की गुलाबी रंगत लौट आएगी जब करेंगे ये 3 उपाय, डार्क लिप्स बनेंगे हेल्दी और सॉफ्ट

होठों की रंगत बदलने के कई कारण हो सकते हैं उनकी कारणों के बारे में पढ़ें। साथ ही जानें होठों को गुलाबी और नर्म बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी।

Ways to get pink lips naturally: होंठ अगर सॉफ्ट और गुलाबी हों तो इससे अच्छी हेल्थ का संकेत मिलता है। वहीं, लोगों का चेहरा भी खिला-खिला और खूबसूरत नजर आता है लेकिन, होठों की रंगत जब डार्क या बदरंग हो जाए तो इसे ना केवल चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है बल्कि, व्यक्ति बीमार-सा दिखायी देने लगता है। डार्क लिप्स की समस्या हर व्यक्ति को कभी ना कभी होती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी कई आदतें और कुछ बीमारियों के कारण होठों की रंगत (lip discoloration) बदल जाती है। होठों की रंगत बदलने या डार्क होने के कुछ बड़े कारण इस तरह हो सकते हैं उनकी कारणों के बारे में पढ़ें यहां साथ ही जानें होठों को गुलाबी (naturally pink lips indicate) और नर्म बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी। (ways to get pink lips naturally in Hindi)

इन वजहों से होंठ हो जाते हैं काले

बहुत अधिक स्मोकिंग करने वाले लोगों के होठों की रंगत डार्क हो सकती हैं।

डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी (lack of hydration)

धूप की वजह से स्किन को होने वाला नुकसान (extreme sun exposure)

एलर्जिक रिएक्शन ( allergic reactions)

लो ब्लड शुगर लेवल (Low blood sugar)

कोई पुरानी चोट

ठंड लगना

विटामिंस की कमी (Vitamin deficiency)

प्रेगनेंसी

कुछ दवाइयों का साइड-इफेक्ट्स

होठों की रंगत निखारने के लिए घरेलू उपाय

ऊपर लिखे कारणों के अलावा इसी तरह जो लोग बार-बार होठों को चाटते हैं उनके होठों की रंगत भी खराब हो सकती है। लेकिन, कुछ आसान तरीकों से और कुछ नेचुरल चीजों के इस्तेमाल से होठों की डार्क और काली रंगत से छुटकारा पाने में मदद हो सकती है। यहा पढ़ें कौन-सी चीजें होठों को हेल्दी बना सकती हैं। यहां पढ़ें डार्क लिप्स से राहत पाने के लिए कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय।

होठों के नरिशमेंट का ख्याल रखें

अपने होठों को हमेशा सॉफ्ट और हेल्दी रखने के लिए उनके पोषण का ख्याल रखें। इसके लिए किसी अच्छी मॉश्चराइजिंग क्रीम से मालिश कर सकते हैं। इसी तरह होठों पर एलोवेरा जेल (aloe vera gel) अप्लाई कर सकते हैं।

पानी पीएं

दिनभर में 2-3 लीटर पानी जरूर पीएं इससे होठों की स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रहेंगी। पर्याप्त हाइड्रेशन से ड्राई लिप्स (dry lips) और होठों के फटने (chapped lips) की समस्या भी कम हो सकती है। इससे लिप्स बहुत सॉफ्ट बनते हैं और होठों की रंगत भी बेहतर बनी रहती है।

इस्तेमाल करें यह नेचुरल स्क्रब

शहद और बादाम का तेल बराबर मात्रा में मिलाएं और इसमें थोड़ी-सी शक्कर मिलाएं।

सभी चीजो को अच्छी तरह मिक्स करें।

होठों की स्किन पर इस स्क्रब से धीरे-धीरे मसाज करें ताकि वहां जमा डेड स्किन सेल्स की परत साफ हो जाएगी।

इस नेचुरल स्क्रब से लिप्स सॉफ्ट बनते हैं और उनकी रंगत भी निखरती है।