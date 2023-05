सर्दियों में रूखे-सूखे बालों को कहें बाय-बाय, ये 3 देसी नुस्खे बनाएंगे बालों को मुलायम और घना

ठंड की वजह से बाल कमजोर होकर टूटने भी लगते हैं और उन्हें मैनेज कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं, बहुत अधिक ड्राईनेस की वजह से लोगों के हेयर फॉल की समस्या भी गम्भीर हो सकती है।

Home remedies for extreme dry hair: सर्दियों के मौसम में लोगों को ऊनी कपड़े पहनना और गर्मा-गर्म चाय-कॉफी पीना में काफी पसंद आता है लेकिन सर्दियों का यही मौसम आपके बालों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। सर्द हवाओं और मौसम का रूखापन आपके बालों का नेचुरल मॉस्चर चुरा सकता है जिससे बाल बहुत ड्राई और रूखे-सूखे से बन जाते हैं। इन सबकी वजह से बाल कमजोर होकर टूटने भी लगते हैं और उन्हें मैनेज कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं, बहुत अधिक ड्राईनेस की वजह से लोगों के हेयर फॉल की समस्या भी गम्भीर हो सकती है। सर्दियों में बहुत अधिक ड्राई और कमजोर बालों को पोषण और केयर देने के कुछ उपायों के बारे में हम लिख रहे हैं यहां जो आपके बालों को सर्दियों में सॉफ्ट और मैनेजबल बनाए रखने में मदद करेंगे। (Home remedies for extreme dry hair in Hindi)

ड्राई और डल हेयर से राहत पाने के घरेलू उपाय (Home remedies for frizzy and dry hair in winters in Hindi)

कोकोनट ऑयल हेयर मास्क

सर्दियों में बालों को पोषण देने के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही दही की मदद से बालों की कंडीशनिंग और स्कैल्प की त्वचा को इंफेक्शन-फ्री रखने में मदद होती है। इनकी मदद से होममेड हेयर पैक बनाने का तरीका पढ़ें यहां-

एक कटोरी दही में एक चम्मच नारियल का तेल मिलाएं।

अपनी पसंद के अनुसार नारियल तेल की जगह ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स

करे और इस मिश्रण को बालों में लगाएं।

30-45 मिनट तक इस हेयर पैक को बालों में लगाए रखें।

फिर, बालों को पानी से धो लें।

एग हेयर मास्क (Egg hair mask for extreme dry hair)

प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर अंडा और ऑलिव ऑयल से आप बालों को भरपूर पोषण दे सकते हैं। इसके लिए घर पर हेयर पैक बनाए और उसे अपने सिर में लगा सकते है। यहां पढ़े हेयर मास्क लगाने का तरीका-

किसी बर्तन में एक अंडा तोड़े और एग यॉक को पलट लें।

अंडे के पीले भाग में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल या चम्मच जैतून का तेल मिलाएं और फिर इन चीजों को अच्छी तरह फेंट लें।

एक गाढ़ा हेयर मास्क बनाएं और इसे अपने बालों में लगाएं।

25-30 मिनट बाद सिर को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें।

