सर्दियों में ड्राई स्कैल्प से हैं परेशान, अपनाएं ये 4 घरेलू नुस्खे स्कैल्प की हर समस्या होगी दूर

ड्राई स्कैल्प होने से रूसी, सिर में पपड़ीनुमा जम जाता है, जिससे खुजली और त्वचा लाल हो सकती है। आप भी ठंड के मौसम में ड्राई स्कैल्प से परेशान हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं।

Dry Scalp Treatment in Hindi: सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को ड्राई स्कैल्प की समस्या हो जाती है। अक्सर लोग स्कैल्प का ख्याल नहीं रखते हैं। स्कैल्प हेल्दी नहीं होगा तो बालों की जड़ों को मजबूती नहीं मिलेगी और वे गिरने लगेंगे। ड्राई स्कैल्प होने से रूसी की समस्या भी बढ़ जाती है। सिर में पपड़ीनुमा जम जाता है, जिससे खुजली भी हो सकती है, त्वचा लाल हो सकती है। सिर की ऊपरी त्वचा यानी स्कैल्प जब बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगती है, तो ड्राई स्कैल्प कहलाता है। यह समस्या कई बार नेचुरल ऑयल सीबम के कम प्रोडक्शन से होता है। मौसम में बदलाव के कारण भी ड्राई स्कैल्प की समस्या बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में शुष्क हवाओं के कारण भी सिर की त्वचा रूखी (Causes of Dry Scalp) हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों (Home Remedies for Dry Scalp in Hindi) को भी आजमा सकते हैं।

ड्राई स्कैल्प की समस्या से छुटकारा पाना है, तो आप जैतून का तेल (Olive Oil) स्कैल्प पर लगाना शुरू कर दें। इसके लिए आप रात में सोने से पहले अच्छी तरह से बालों और स्कैल्प में ऑलिव ऑयल लगाकर मालिश करें। सुबह आप माइल्ड शैम्पू से बालों को साफ कर लें। ऑलिव ऑयल में त्वचा को मॉइस्चराइज करने के तत्व मौजूद होते हैं। यह स्कैल्प को नमी देता है। यदि आपको ड्राई स्कैल्प की समस्या (Dry Scalp ke Gharelu Upchar) है, तो आप बालों में बादाम का तेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे भी रात में सोने से पहले ही स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह से मालिश करते हुए लगाकर सोएं। सुबह बाल साफ कर लें। दो-तीन सप्ताह तक इस तेल को लगाकर देखें, ड्राई स्कैल्प की समस्या कम हो जाएगी। बादाम का तेल ड्राई स्किन, सोरायसिस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जाना जाता है। एलोवेरा जेल एक नेचुरल तरीका है ड्राई स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने के लिए। आप एलोवेरा जेल को निकाल लें। मिक्सी में जेल डालें, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और ग्राइंड कर लें। इस जूस को बालों और स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसे सप्ताह में दो बार लगाएं। इससे सिर की त्वचा मुलायम होगी। रूखी त्वचा में नमी आएगी। एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइजिंग गुण मौजूद होते हैं, जो नमी बनाए रखते हैं। शहद और नींबू को एक साथ मिक्स कर लें। इसे स्कैल्प पर लगाएं। 1 घंटा यूं ही रहने दें फिर पानी से बालों को साफ कर लें। शहद त्वचा को नमी देती है। सोरायसिस, डैंड्रफ को सही करती है। नींबू भी रूसी की समस्या को दूर करता है।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई हेयर और स्कैल्प से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

